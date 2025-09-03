La poderosa infusión con 12 veces más propiedades que el té verde que deberías tomar a diario

Una de las propiedades más destacadas del té blanco es su capacidad para mejorar la salud bucal. Según el sitio especializado MejorconSalud, el té blanco contiene catequinas, fluoruro y taninos. Estos compuestos ayudan a proteger el esmalte dental, previniendo la caries y fortaleciendo los dientes. El fluoruro, en particular, es conocido por su eficacia en la prevención de la caries dental, mientras que las catequinas y los taninos tienen propiedades antibacterianas que ayudan a combatir las bacterias que causan placa y enfermedades de las encías.