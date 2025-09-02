¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, el pigmento que da color a la piel. Según el sitio de Mayo Clinic, este cáncer suele aparecer en áreas de la piel con mayor exposición al sol, como brazos, espalda, cuello, cara y piernas. Sin embargo, el melanoma también puede desarrollarse en los ojos e, incluso, en raras ocasiones, en las mucosas internas del cuerpo, como la nariz o la garganta.