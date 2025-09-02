Secciones
¿Cómo saber si tengo un melanoma? Cinco síntomas a los que debes estar atento

En los últimos años se incrementó significativamente la incidencia de este cáncer de piel en el mundo.

¿Cómo saber si tienes un melanoma?: cinco síntomas que debes conocer ¿Cómo saber si tienes un melanoma?: cinco síntomas que debes conocer
Hace 2 Hs

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se origina en los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina, el pigmento que da color a la piel. Según el sitio de Mayo Clinic, este cáncer suele aparecer en áreas de la piel con mayor exposición al sol, como brazos, espalda, cuello, cara y piernas. Sin embargo, el melanoma también puede desarrollarse en los ojos e, incluso, en raras ocasiones, en las mucosas internas del cuerpo, como la nariz o la garganta.

La luz ultravioleta: principal factor de riesgo

Aunque no existe una causa directa que provoque el melanoma, los dermatólogos coinciden en que la exposición a la luz ultravioleta (UV) es el principal factor de riesgo. La luz UV procede tanto del sol como de las lámparas y camas bronceadoras. En los últimos 25 años, la incidencia de este tipo de cáncer de piel aumentó significativamente a nivel mundial, representando un porcentaje importante de todos los tumores malignos de la piel.

El melanoma maligno es especialmente letal, siendo responsable del 75% de todas las muertes por cáncer de piel debido a su alta capacidad para propagarse a otras partes del cuerpo. A pesar de esto, es curable si se detecta a tiempo.

Identificación y diagnóstico del melanoma

El melanoma no siempre comienza como un lunar. Puede aparecer en piel sana y se manifiesta a través de lunares inusuales e irregulares o cambios en el tamaño, forma o color de una parte de la piel. Los especialistas en dermatología han desarrollado la regla ABCDE para identificar lesiones potencialmente cancerosas:

A: Asimetría - La lesión no es redondeada.

B: Bordes - Los bordes son irregulares.

C: Color - La lesión presenta distintos colores, no homogéneos.

D: Diámetro - El tamaño de la lesión es mayor de 6 mm.

E: Evolución - Cualquier cambio en las características anteriores con el tiempo.

Tratamiento del melanoma

El tratamiento del melanoma es esencialmente quirúrgico, consistiendo en la extirpación del tumor con un margen de piel sana. Para melanomas mayores de 1 mm de grosor, es necesario realizar una estadificación ganglionar para descartar metástasis en los ganglios, mediante mapeo linfático y resección del primer relevo ganglionar o extirpando todos los ganglios de la zona de drenaje. La posibilidad de curación depende más de la detección temprana que de la magnitud de la cirugía.

Prevención y cuidado ante la exposición solar

Para reducir el riesgo de melanoma, los expertos recomiendan una serie de cuidados ante la exposición solar:

Evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.

Evitar el uso de cabinas de bronceado.

Usar cremas con factor de protección solar alto (FPS 50+).

Vestir ropa que proteja del sol, como sombreros o gorras.

Realizar revisiones dermatológicas periódicas, especialmente en personas con múltiples lunares o pecas.

Estar alerta ante la aparición de nuevos lunares o cambios en los existentes (tamaño, color, forma, textura, sangrado).

Los especialistas advierten que las personas que sufrieron más de tres quemaduras solares en la infancia tienen diez veces más probabilidades de desarrollar melanoma. Por ello, el uso adecuado de protector solar desde la infancia, la elección de ropa adecuada y evitar la exposición solar en las horas de mayor radiación son medidas clave para la prevención.

