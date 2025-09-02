Secciones
Murió Graham Greene, el ilustre actor de "Bailando con lobos"

El intérprete de Kicking Bird, papel que le valió la nominación al Oscar, falleció a los 73 años.

Hace 4 Hs

Graham Greene, uno de los actores pioneros en películas de pueblos indígenas canadiense, falleció tras años de enfermedad. El nominado al Oscar por la icónica película "Bailando con lobos" murió a los 73 años en un hospital de Toronto.

El agitado mundo de Hollywood se vio agitado por la muerte de Grahama Greene, actor canadiense de las Primeras Naciones, quien desempeñó una carrera ilustre en cine y televisión. La trágica noticia fue confirmada por su representante, según TMZ.

Hollywood lamentó la pérdida de Graham Greene

El representante lamentó la pérdida del intérprete de Kicking Bird, destacando que fue un "un hombre de gran carácter moral". Greene fue miembro de la Nación Oneida y obtuvo la nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en "Bailando con lobos", el western épico de 1990 en el que participó junto a Kevin Costner.

“Fue un hombre de gran moral, ética y carácter, al que se extrañará por siempre. Finalmente sos libre. Susan Smith se reunirá con vos en las puertas del Cielo”, indicó el comunicado de prensa. La mujer que se menciona en el mensaje fue una importante agente de talentos que murió en 2013 y representó Greene durante muchos años donde forjaron una gran amistad.

La prolífera carrera del intérprete de Kicking Bird

El representante de la comunidad indígena en la pantalla grande comenzó  su carrera en 1979, coqueteando con el cine y el teatro a la vez. Sin embargo su papel decisivo le llegó con la película de 1990, "Bailando con los Lobos".

Fue uno de los actores más prolíficos y versátiles de su tiempo, con apariciones importantes en series y películas de Hollywood, acumulando más de cinco décadas de carrera. Participó en producciones como Thunderheart (1992), Milagros inesperados (1999) y Wind River (2017). Antes de su éxito en la pantalla grande, el actor, que fue distinguido con la Orden de Canadá en 2016, trabajó en diversos oficios y comenzó su trayectoria en el teatro en el Reino Unido, un medio que, según él, le proporcionó la disciplina esencial para construir a sus personaj​es.

