Qué le pasó a Christian Sancho: el actor tuvo que recibir atención médica de urgencia

El actor explicó que su hospitalización se debió a un cuadro de sobreexigencia física y mental, lo que lo llevó a colapsar temporalmente. “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré qué me pasó, pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, agregó.