Qué le pasó a Christian Sancho: el actor tuvo que recibir atención médica de urgencia

El actor Christian Sancho estuvo internado durante el fin de semana en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UPD) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas. La noticia trascendió a través de publicaciones en redes sociales tanto del actor como de su esposa, Celeste Muriega.
En sus historias de Instagram, Muriega mencionó que “hubo parada técnica”, dando a entender que Sancho necesitó atención hospitalaria, aunque no se especificaron detalles sobre la causa ni la duración de la internación. En una de las imágenes, el actor se lo vio acostado en una camilla, levantando el pulgar como señal de tranquilidad, sin dar mayores precisiones sobre su estado.
Más tarde, el propio Sancho confirmó que recibió el alta médica y agradeció la contención recibida. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirles gracias por estar siempre”, escribió junto a una foto con su esposa y una de las médicas que intervino en su tratamiento.
El actor explicó que su hospitalización se debió a un cuadro de sobreexigencia física y mental, lo que lo llevó a colapsar temporalmente. “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré qué me pasó, pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, agregó.
Sancho también destacó el apoyo incondicional de su esposa, Celeste Muriega, durante este contratiempo. “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”, expresó el actor.
Por su parte, Muriega compartió su alivio tras el alta de Sancho y agradeció el acompañamiento del equipo médico: “Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron”, escribió, cerrando así este episodio que, afortunadamente, concluyó de manera favorable para el actor.