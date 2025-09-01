Secciones
EspectáculosFamosos

Qué le pasó a Christian Sancho: el actor tuvo que recibir atención médica de urgencia

El actor permaneció internado durante el fin de semana por motivos que no se hicieron públicos; horas después compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Qué le pasó a Christian Sancho: el actor tuvo que recibir atención médica de urgencia Qué le pasó a Christian Sancho: el actor tuvo que recibir atención médica de urgencia
Hace 2 Hs

El actor Christian Sancho estuvo internado durante el fin de semana en la Unidad de Diagnóstico Precoz (UPD) de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, lo que generó preocupación entre sus seguidores y colegas. La noticia trascendió a través de publicaciones en redes sociales tanto del actor como de su esposa, Celeste Muriega.

En sus historias de Instagram, Muriega mencionó que “hubo parada técnica”, dando a entender que Sancho necesitó atención hospitalaria, aunque no se especificaron detalles sobre la causa ni la duración de la internación. En una de las imágenes, el actor se lo vio acostado en una camilla, levantando el pulgar como señal de tranquilidad, sin dar mayores precisiones sobre su estado.

Más tarde, el propio Sancho confirmó que recibió el alta médica y agradeció la contención recibida. “Muchas gracias a todas las personas, familia y amigos que se preocuparon y me enviaron su mensaje. Solo quiero decirles gracias por estar siempre”, escribió junto a una foto con su esposa y una de las médicas que intervino en su tratamiento.

El actor explicó que su hospitalización se debió a un cuadro de sobreexigencia física y mental, lo que lo llevó a colapsar temporalmente. “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más. En la semana profundizaré qué me pasó, pero hoy solo quiero agradecer a Juan Manuel Ordoñez y Ruth Murre y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén de Escobar”, agregó.

Sancho también destacó el apoyo incondicional de su esposa, Celeste Muriega, durante este contratiempo. “Te agradezco sobre todo a vos que estuviste al lado mío en todo momento. Qué gran compañera que sos. Te amo hoy y siempre. Gracias”, expresó el actor.

Por su parte, Muriega compartió su alivio tras el alta de Sancho y agradeció el acompañamiento del equipo médico: “Ya le dieron el alta. Gracias a todos los que preguntaron”, escribió, cerrando así este episodio que, afortunadamente, concluyó de manera favorable para el actor.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estrenos de cine: “Mascotas al rescate”, una película para los más chicos

Estrenos de cine: “Mascotas al rescate”, una película para los más chicos

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Comentarios