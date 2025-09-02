Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Según se comunicó, los representantes de los distintos armados políticos solicitaron precisar algunos parámetros a considerar en la BUP respecto a logos, colores, fotografías y apodos de los candidatos, en el marco de los trámites para la impresión definitiva de las papeletas. A diferencia del sistema anterior, de boleta partidaria, cuando cada una de las fuerzas se encargaba de la logística de los votos de sus candidatos, en este caso esa tarea corre por cuenta de la autoridad con competencia en los comicios nacionales, ya que en las más de 3.900 mesas de sufragio de todo Tucumán los ciudadanos y ciudadanas encontrarán idénticos modelos de BUP. Según se reportó, la Junta Nacional Electoral “atendió los requerimientos de las agrupaciones”, y serán tenidas “en consideración en la medida que los parámetros dispuestos por la Acordada N° 40 de la Cámara Nacional Electoral lo permitan”. Esta última normativa contiene especificaciones clave sobre la aplicación de la Boleta Única Papel (por ejemplo, que en las fotografías sólo pueden aparecer los candidatos de primer y segundo orden), dado que es la primera vez que se utilizará ese instrumento de sufragio desde que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.781. Por otra parte, la JEN invitó a los apoderados a presentarse en el área técnica de la Secretaría Electoral para recibir asesoramiento y colaboración a los fines de evacuar cualquier duda que se presente, según se indicó.