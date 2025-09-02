Secciones
Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Audiencia por las elecciones nacionales.

Hace 2 Hs

La Junta Nacional Electoral (JEN) de Tucumán llevó adelante la audiencia de aprobación del modelo de Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en todos los centros de sufragio de esta jurisdicción en los comicios de medio término del 26 de octubre, cuando se renuevan cuatro bancas a diputado nacional por esta provincia. 

El encuentro se llevó adelante vía Zoom con apoderados y representantes de las nueve fuerzas que competirán en esta contienda, con lo que se dio cumplimiento a una instancia prevista en el artículo 63 del Código Electoral Nacional. La reunión fue coordinada por los miembros de la JEN, Patricia Moltini (presidenta), Daniel Leiva y Guillermo Díaz Martínez (vocales), y contó con la participación de Estela Martínez Vázquez como secretaria de actas. 

Según se comunicó, los representantes de los distintos armados políticos solicitaron precisar algunos parámetros a considerar en la BUP respecto a logos, colores, fotografías y apodos de los candidatos, en el marco de los trámites para la impresión definitiva de las papeletas. A diferencia del sistema anterior, de boleta partidaria, cuando cada una de las fuerzas se encargaba de la logística de los votos de sus candidatos, en este caso esa tarea corre por cuenta de la autoridad con competencia en los comicios nacionales, ya que en las más de 3.900 mesas de sufragio de todo Tucumán los ciudadanos y ciudadanas encontrarán idénticos modelos de BUP.  Según se reportó, la Junta Nacional Electoral “atendió los requerimientos de las agrupaciones”, y serán tenidas “en consideración en la medida que los parámetros dispuestos por la Acordada N° 40 de la Cámara Nacional Electoral lo permitan”. Esta última normativa contiene especificaciones clave sobre la aplicación de la Boleta Única Papel (por ejemplo, que en las fotografías sólo pueden aparecer los candidatos de primer y segundo orden), dado que es la primera vez que se utilizará ese instrumento de sufragio desde que el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.781. Por otra parte, la JEN invitó a los apoderados a presentarse en el área técnica de la Secretaría Electoral para recibir asesoramiento y colaboración a los fines de evacuar cualquier duda que se presente, según se indicó.

