Ocho horas de tensión: un hombre se arrojó de un puente en Tafí Viejo

En Tafí Viejo se vivieron momentos de extrema tensión cuando un hombre de 53 años se tiró de un puente ubicado en calle Maipú al 1.000, en la jurisdicción de Villa Obrera. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Fuerzas Especiales, que desplegó un equipo táctico del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), conducido por el oficial subayudante Mariano Castañares.
Según se informó, al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con familiares del hombre, quienes dieron aviso de la crítica situación. El negociador policial, sargento ayudante Daniel Romano, inició un prolongado diálogo con escucha activa. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el sujeto mantuvo una actitud agresiva y se resistía a recibir asistencia, mientras amenazaba con provocarse heridas con una navaja.
Tras más de ocho horas de negociación, el hombre terminó lesionándose con el arma blanca en el tórax y cuello, para luego lanzarse al vacío desde una altura de aproximadamente 20 metros. El impacto se produjo sobre la maleza ubicada en la zona baja del puente.
De inmediato, personal del CERO descendió con camillas, cuello ortopédico y demás elementos de rescate para inmovilizarlo y ponerlo a resguardo. Posteriormente, fue asistido por profesionales del Siprosa y trasladado de urgencia a un hospital de San Miguel de Tucumán.
Finalmente, se dio intervención a la Unidad Fiscal Criminal de la Capital y se labraron las actuaciones correspondientes en la Comisaría de Villa Obrera. El procedimiento estuvo bajo la supervisión del comité de crisis, encabezado por el comisario inspector Daniel Luna, jefe de Zona 4 de la Unidad Regional Norte.