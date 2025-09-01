Franco Colapinto sorprendió al protagonizar un nuevo ida y vuelta con la periodista Christine GZ y encendió las redes

Franco Colapinto cerró en Zandvoort su mejor fin de semana con Alpine desde que desembarcó en la Fórmula 1. Terminó 11°, quedó a las puertas de los puntos y dejó la sensación de que, con una estrategia más afinada, podría haber festejado en casa ajena. Pero más allá del análisis deportivo, el pilarense volvió a regalar un momento distendido que encendió a las redes sociales.
En la zona mixta, la periodista y piloto española Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, lo entrevistó para la señal DAZN. La pregunta apuntaba al próximo destino de la categoría, Monza, y Colapinto no dudó en devolverle un guiño cargado de complicidad. “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, dijo. La frase desató las carcajadas de ambos y se transformó en tendencia en cuestión de minutos.
Un vínculo que nació en Monza
La conexión entre Colapinto y Christine GZ no es nueva. En 2024, cuando el argentino debutó en la Máxima con Williams, la periodista fue la primera en entrevistarlo. “¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos!”, le confesó en aquel entonces el piloto, mientras ella admitía que había visto varias de sus entrevistas y que ya intuía que “le iba a caer bien”.
Desde entonces, los cruces entre ambos en los paddocks se repiten con naturalidad. En Azerbaiyán, donde Colapinto logró sus primeros puntos en la F1, hubo bromas sobre lágrimas y maquillaje corrido; en Hungría, Christine le admitió que hasta le tenía “miedo” a sus respuestas, lo que dio pie a otro intercambio cargado de humor.
La espontaneidad del joven de 22 años es uno de los rasgos que más cautiva a los fanáticos. En cada rueda de prensa se muestra sin rigideces, incluso cuando le toca criticar con firmeza las decisiones de su equipo, como lo hizo en Zandvoort al remarcar que Alpine lo privó de sumar puntos. Esa dualidad entre la seriedad del análisis y la frescura de su carácter lo convirtió en una de las figuras más comentadas del fin de semana.
El próximo desafío será el Gran Premio de Italia, el domingo 7 de septiembre. En el circuito de Monza, el mismo escenario en el que debutó, Colapinto buscará sacarse la espina y sumar sus primeros puntos con Alpine. Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a lo que pase en pista y también a los capítulos que siga escribiendo en su simpático ida y vuelta con la prensa.