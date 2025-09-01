Franco Colapinto sorprendió al protagonizar un nuevo ida y vuelta con la periodista Christine GZ y encendió las redes

La espontaneidad del joven de 22 años es uno de los rasgos que más cautiva a los fanáticos. En cada rueda de prensa se muestra sin rigideces, incluso cuando le toca criticar con firmeza las decisiones de su equipo, como lo hizo en Zandvoort al remarcar que Alpine lo privó de sumar puntos. Esa dualidad entre la seriedad del análisis y la frescura de su carácter lo convirtió en una de las figuras más comentadas del fin de semana.