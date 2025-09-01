Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto sorprendió al protagonizar un nuevo ida y vuelta con la periodista Christine GZ y encendió las redes

El piloto argentino, que terminó 11° en el GP de Países Bajos, recordó su debut en Monza y dejó una respuesta que generó complicidad y risas en plena entrevista.

EN ZANDVOORT. Franco Colapinto y la periodista Christine GZ protagonizaron un ida y vuelta que se volvió viral tras el GP de Países Bajos. EN ZANDVOORT. Franco Colapinto y la periodista Christine GZ protagonizaron un ida y vuelta que se volvió viral tras el GP de Países Bajos.
Hace 2 Hs

Franco Colapinto cerró en Zandvoort su mejor fin de semana con Alpine desde que desembarcó en la Fórmula 1. Terminó 11°, quedó a las puertas de los puntos y dejó la sensación de que, con una estrategia más afinada, podría haber festejado en casa ajena. Pero más allá del análisis deportivo, el pilarense volvió a regalar un momento distendido que encendió a las redes sociales.

En la zona mixta, la periodista y piloto española Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, lo entrevistó para la señal DAZN. La pregunta apuntaba al próximo destino de la categoría, Monza, y Colapinto no dudó en devolverle un guiño cargado de complicidad. “Sí, ahí debuté en la Fórmula 1 el año pasado. Ahí tuvimos nuestra primera nota”, dijo. La frase desató las carcajadas de ambos y se transformó en tendencia en cuestión de minutos.

Un vínculo que nació en Monza

La conexión entre Colapinto y Christine GZ no es nueva. En 2024, cuando el argentino debutó en la Máxima con Williams, la periodista fue la primera en entrevistarlo. “¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos!”, le confesó en aquel entonces el piloto, mientras ella admitía que había visto varias de sus entrevistas y que ya intuía que “le iba a caer bien”.

Desde entonces, los cruces entre ambos en los paddocks se repiten con naturalidad. En Azerbaiyán, donde Colapinto logró sus primeros puntos en la F1, hubo bromas sobre lágrimas y maquillaje corrido; en Hungría, Christine le admitió que hasta le tenía “miedo” a sus respuestas, lo que dio pie a otro intercambio cargado de humor.

EL PRIMER CRUCE. En Monza 2024, Christine GZ fue la primera en entrevistar a Colapinto en la Fórmula 1 y comenzó un vínculo que los fanáticos siguen de cerca. EL PRIMER CRUCE. En Monza 2024, Christine GZ fue la primera en entrevistar a Colapinto en la Fórmula 1 y comenzó un vínculo que los fanáticos siguen de cerca.

La espontaneidad del joven de 22 años es uno de los rasgos que más cautiva a los fanáticos. En cada rueda de prensa se muestra sin rigideces, incluso cuando le toca criticar con firmeza las decisiones de su equipo, como lo hizo en Zandvoort al remarcar que Alpine lo privó de sumar puntos. Esa dualidad entre la seriedad del análisis y la frescura de su carácter lo convirtió en una de las figuras más comentadas del fin de semana.

El próximo desafío será el Gran Premio de Italia, el domingo 7 de septiembre. En el circuito de Monza, el mismo escenario en el que debutó, Colapinto buscará sacarse la espina y sumar sus primeros puntos con Alpine. Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a lo que pase en pista y también a los capítulos que siga escribiendo en su simpático ida y vuelta con la prensa.

Temas Fórmula 1Países BajosFranco ColapintoWilliams RacingAlpine
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei
2

Bullrich responsabilizó a los servicios de inteligencia rusos por los audios de Karina Milei

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
4

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
5

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
6

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

Más Noticias
De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

Dibu Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios