Otra tragedia golpea al fútbol chileno: un hincha de Colo Colo murió en el clásico contra la U. de Chile

El Superclásico del fútbol chileno estuvo marcado por una tragedia. Minutos antes del inicio del duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, un hincha “albo” cayó desde el techo del estadio Monumental cuando intentaba cambiarse de tribuna. Fue trasladado de urgencia al Hospital de La Florida con múltiples politraumatismos, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.
La Fiscalía de Flagrancia Oriente quedó a cargo de la investigación y el fiscal Jorge Vitar encabezó las primeras diligencias en el lugar. En paralelo, el Departamento de Organizaciones Criminales de Carabineros se sumó al operativo para esclarecer las circunstancias del hecho.
Polémica por la continuidad del partido
A pesar de lo ocurrido, el clásico se jugó con normalidad y Colo Colo se impuso 1-0 gracias al gol de Vicente Pizarro. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó que la decisión de no suspender el encuentro fue tomada por Carabineros y la Delegación Presidencial: “Se nos comunicó que evacuar a 40 mil personas podía ser más riesgoso, por lo que el partido debía seguir”.
Desde la vereda contraria, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, criticó con dureza la determinación: “Lamentablemente hubo un muerto. Yo propuse suspender el partido. Parece que a nadie le importa. En este estadio ya murieron tres personas en seis meses y no pasa nada”.
Los futbolistas de Colo Colo se enteraron de la tragedia una vez finalizado el encuentro. Lucas Cepeda expresó: “Lamentable que muera un hincha, no sé qué pasó. Una persona fallecida te mueve el piso, no se puede disfrutar de la misma manera”. Arturo Vidal también se pronunció en redes sociales: “Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con profunda tristeza envío mis condolencias a la familia. Me duele que sigamos lamentando pérdidas en los estadios”.
El luto no es nuevo para el club “albo”, que en lo que va del año ya suma otros episodios dolorosos vinculados a la muerte de hinchas en diferentes contextos.