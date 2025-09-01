Otra tragedia golpea al fútbol chileno: un hincha de Colo Colo murió en el clásico contra la U. de Chile

Polémica por la continuidad del partido

A pesar de lo ocurrido, el clásico se jugó con normalidad y Colo Colo se impuso 1-0 gracias al gol de Vicente Pizarro. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó que la decisión de no suspender el encuentro fue tomada por Carabineros y la Delegación Presidencial: “Se nos comunicó que evacuar a 40 mil personas podía ser más riesgoso, por lo que el partido debía seguir”.