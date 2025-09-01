Secciones
DeportesFútbol

Otra tragedia golpea al fútbol chileno: un hincha de Colo Colo murió en el clásico contra la U. de Chile

El aficionado cayó cuando intentaba cambiarse de tribuna y falleció poco después en un hospital. Pese a lo sucedido, el partido no se suspendió.

DOLOR EN EL MONUMENTAL. El Superclásico chileno estuvo atravesado por la tragedia, donde un hincha perdió la vida minutos antes del inicio del partido. DOLOR EN EL MONUMENTAL. El Superclásico chileno estuvo atravesado por la tragedia, donde un hincha perdió la vida minutos antes del inicio del partido. EFE
Hace 1 Hs

El Superclásico del fútbol chileno estuvo marcado por una tragedia. Minutos antes del inicio del duelo entre Colo Colo y Universidad de Chile, un hincha “albo” cayó desde el techo del estadio Monumental cuando intentaba cambiarse de tribuna. Fue trasladado de urgencia al Hospital de La Florida con múltiples politraumatismos, pero falleció poco después debido a la gravedad de sus lesiones.

La Fiscalía de Flagrancia Oriente quedó a cargo de la investigación y el fiscal Jorge Vitar encabezó las primeras diligencias en el lugar. En paralelo, el Departamento de Organizaciones Criminales de Carabineros se sumó al operativo para esclarecer las circunstancias del hecho.

Polémica por la continuidad del partido

A pesar de lo ocurrido, el clásico se jugó con normalidad y Colo Colo se impuso 1-0 gracias al gol de Vicente Pizarro. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó que la decisión de no suspender el encuentro fue tomada por Carabineros y la Delegación Presidencial: “Se nos comunicó que evacuar a 40 mil personas podía ser más riesgoso, por lo que el partido debía seguir”.

Desde la vereda contraria, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, criticó con dureza la determinación: “Lamentablemente hubo un muerto. Yo propuse suspender el partido. Parece que a nadie le importa. En este estadio ya murieron tres personas en seis meses y no pasa nada”.

CONMOCIÓN. El mensaje que publicó Colo Colo tras la tragedia CONMOCIÓN. El mensaje que publicó Colo Colo tras la tragedia

Los futbolistas de Colo Colo se enteraron de la tragedia una vez finalizado el encuentro. Lucas Cepeda expresó: “Lamentable que muera un hincha, no sé qué pasó. Una persona fallecida te mueve el piso, no se puede disfrutar de la misma manera”. Arturo Vidal también se pronunció en redes sociales: “Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con profunda tristeza envío mis condolencias a la familia. Me duele que sigamos lamentando pérdidas en los estadios”.

El luto no es nuevo para el club “albo”, que en lo que va del año ya suma otros episodios dolorosos vinculados a la muerte de hinchas en diferentes contextos.

Temas ChileClub Universidad de ChileArturo VidalColo Colo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis
5

El Gobierno denunció un operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios de la Andis

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
6

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Más Noticias
De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

Dibu Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios