La barra de Colo-Colo amenazó a Independiente y chicaneó a los hinchas de la U. de Chile

La "Garra Blanca", la facción más radical de la hinchada del "Cacique", desplegó una bandera en el clásico contra Universidad de Chile con un mensaje directo hacia el "Rojo", en medio de la tensión por los incidentes de Avellaneda y la creciente preocupación por la violencia en el fútbol sudamericano.

Hace 2 Hs

El clásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, disputado en el Estadio Monumental, terminó con triunfo 1-0 para el "Cacique" gracias a un gol agónico de Vicente Pizarro. Sin embargo, lo futbolístico quedó en un segundo plano tras el accionar de la “Garra Blanca”, la facción más radical de la hinchada del "Cacique", que volvió a marcar la agenda con un mensaje cargado de amenaza y provocación.

Una bandera con destinatario claro

En una de las tribunas del Monumental, la barra de Colo Colo exhibió una bandera con la leyenda: “Independiente, los esperamos en Chile. Nadie golpea a nuestros hijos”. La frase fue interpretada como una amenaza directa al club argentino, en alusión a los incidentes ocurridos el 20 de agosto en Avellaneda, cuando el duelo de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido tras graves hechos de violencia.

El mensaje también incluyó una burla hacia la U, eterno rival del Cacique, en un contexto donde ambas hinchadas vienen intercambiando provocaciones con banderas y episodios violentos en los alrededores de los estadios.

Escalada de tensión en Chile

Este nuevo episodio se suma a un clima enrarecido en el fútbol chileno. A la rivalidad histórica entre Colo Colo y la U se suman ahora advertencias cruzadas con hinchas argentinos, lo que genera preocupación de cara al Mundial Sub 20 que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con la Selección Argentina como protagonista.

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile presentaron pruebas a la CONMEBOL intentando deslindar responsabilidades por los incidentes en Avellaneda. En paralelo, crecieron en redes sociales los mensajes amenazantes hacia hinchas argentinos, elevando las alertas de seguridad.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó opacado por un nuevo capítulo de violencia, en el que la Garra Blanca apuntó directamente a Independiente, aumentando la tensión en el fútbol sudamericano.

