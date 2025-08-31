La barra de Colo-Colo amenazó a Independiente y chicaneó a los hinchas de la U. de Chile

El clásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, disputado en el Estadio Monumental, terminó con triunfo 1-0 para el "Cacique" gracias a un gol agónico de Vicente Pizarro. Sin embargo, lo futbolístico quedó en un segundo plano tras el accionar de la “Garra Blanca”, la facción más radical de la hinchada del "Cacique", que volvió a marcar la agenda con un mensaje cargado de amenaza y provocación.