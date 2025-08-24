Operativo de alcoholemia en Lastenia: 27 vehículos retenidos y dos aprehendidos

Durante un control realizado en la madrugada del domingo en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 306, la Policía de Tucumán y personal de Tránsito de Lastenia retuvieron 27 vehículos por alcoholemia positiva e infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.
El procedimiento se desarrolló entre las 4.30 y las 7.30 de la mañana bajo la supervisión de la Unidad Regional Este (URE), en el marco de la orden de servicio Nº 1072/2025. Se instalaron tres puestos de control estratégicos con el objetivo de prevenir siniestros viales y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
De acuerdo con el parte oficial, 13 camionetas y 13 automóviles fueron retenidos por dar positivo en el test de alcoholemia, mientras que otra unidad quedó secuestrada por infracciones de tránsito. En total, 27 vehículos no pudieron continuar circulando.
El operativo también derivó en la aprehensión de dos hombres oriundos de Lules, de 50 y de 55 años, quienes quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Criminal de Turno tras ser acusados de atentado y resistencia a la autoridad.