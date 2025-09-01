El gesto viral de Lionel Messi tras la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders por la Leagues Cup

Con la medalla de subcampeón colgada del cuello, Messi permaneció solo en el centro del campo, con los brazos cruzados en la espalda y la mirada fija en la celebración del rival. El gesto se viralizó de inmediato: en silencio, sin mezclarse en la pelea y sin abandonar la premiación, fue el único jugador del conjunto rosado que esperó hasta el final para reconocer a los campeones.