Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: "Hay una posibilidad"

Fátima Florez viajará este fin de semana a Estados Unidos para presentar su espectáculo en la ciudad de Las Vegas, donde participará por segundo año consecutivo de la Semana de la Hispanidad. La presencia de la artista generó gran expectativa, especialmente luego de que trascendiera la posibilidad de que el presidente Javier Milei asista a la función.
“Hay coincidencia de fecha y lugar de cada uno con sus respectivos trabajos, por lo cual hay una posibilidad de que asista a ver el show”, explicó Florez, en diálogo con TN Show. La declaración alimentó los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, donde incluso apareció un flyer que anunciaba la presencia del mandatario.
Sin embargo, la humorista se encargó de aclarar la situación. Compartió el afiche original de su espectáculo, en el que no figura el nombre de Milei. Según trascendió, Jorge Elías, representante artístico de Florez, fue quien reconfirmó la presencia del jefe de Estado para este viernes 5 de septiembre en el Sahara de Las Vegas, lo que derivó en la difusión de material promocional con su mención.
Con respecto a la importancia de esta nueva presentación en Estados Unidos, Fátima expresó: “Muy orgullosa de que me elijan por segundo año consecutivo para representar a la Argentina en la Semana de la Hispanidad en Las Vegas”.
Finalmente, la actriz aprovechó para hablar de su vida personal y despejar dudas sobre su estado sentimental: “Estoy soltera”, afirmó con contundencia.