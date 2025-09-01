Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: "Hay una posibilidad"

Sin embargo, la humorista se encargó de aclarar la situación. Compartió el afiche original de su espectáculo, en el que no figura el nombre de Milei. Según trascendió, Jorge Elías, representante artístico de Florez, fue quien reconfirmó la presencia del jefe de Estado para este viernes 5 de septiembre en el Sahara de Las Vegas, lo que derivó en la difusión de material promocional con su mención.