“Yuyito” González estalló contra Fátima Florez: “Hay una parte de la historia que no conoce”

“No debe ser lindo para ella tener todo el tiempo la obsesión de ‘Yuyito me hizo, Yuyito me sacó, esta señora es una tal por cual’. No debe ser lindo vivir así. Es injusto. Yo te puedo asegurar que si estuviera la versión real de todo, creo que hasta disculpas me pide. Te entiendo como nadie, Fátima, te puedo asegurar, pero no tengo nada que ver en eso. Nunca tuve nada que ver en la ruptura de esa relación”, sostuvo.