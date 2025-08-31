Pesadilla en Zandvoort: Ferrari quedó sin puntos tras los accidentes de Hamilton y Leclerc

El golpe de Hamilton

Hamilton, que había largado desde la séptima posición tras quedar a apenas 53 milésimas de su compañero en la clasificación, mostraba un ritmo competitivo en las primeras vueltas. Sin embargo, en la vuelta 23 cometió un error fatal: al intentar acercarse a George Russell, pisó fuera de la trazada ideal en la curva tres -un sector con peralte pronunciado y algo húmedo por la lluvia previa-, perdió el control y terminó contra el paredón.