Pesadilla en Zandvoort: Ferrari quedó sin puntos tras los accidentes de Hamilton y Leclerc

La escudería italiana vivió un fin de semana para el olvido en el circuito de Países Bajos: tanto el británico como el monegasco abandonaron la carrera tras sufrir distintos incidentes, lo que dejó al "Cavallino Rampante" con las manos vacías en la fecha 15 del campeonato.

El Gran Premio de Zandvoort resultó ser un verdadero calvario para Ferrari. La escudería italiana se fue con las manos vacías después de que Lewis Hamilton y Charles Leclerc quedaran fuera de competencia tras sendos accidentes. A pesar del tropiezo, el Cavallino Rampante conserva el segundo lugar en el Campeonato de Constructores con 260 puntos, aunque cada vez más lejos de McLaren, líder con 494.

El golpe de Hamilton

Hamilton, que había largado desde la séptima posición tras quedar a apenas 53 milésimas de su compañero en la clasificación, mostraba un ritmo competitivo en las primeras vueltas. Sin embargo, en la vuelta 23 cometió un error fatal: al intentar acercarse a George Russell, pisó fuera de la trazada ideal en la curva tres -un sector con peralte pronunciado y algo húmedo por la lluvia previa-, perdió el control y terminó contra el paredón.

El piloto británico de 40 años se mostró desconcertado tras el impacto. “No estoy muy seguro de qué pasó. Sentía que iba bien, tenía buen ritmo comparado con Charles y los neumáticos estaban bien. La parte trasera comenzó a ponerse nerviosa, tuve un pequeño resbalón y no pude recuperarme”, explicó Hamilton.

El final amargo de Leclerc

Leclerc había logrado escalar posiciones con una maniobra impecable frente a Russell y rodaba quinto cuando apareció el infortunio. En la vuelta 53, Kimi Antonelli, joven promesa de Mercedes, intentó un sobrepaso arriesgado y terminó chocándolo. El monoplaza del monegasco quedó destrozado, obligándolo a abandonar.

Leclerc no escondió su enojo. “Kimi intentó hacer algo poco realista. Meterse por el interior en esa curva es posible, pero la inercia siempre te saca. Estaba demasiado por fuera y me tocó, fue el final de mi carrera”, señaló.

El piloto de Ferrari también describió el fin de semana como “un infierno”, asegurando que desde los entrenamientos libres el coche se mostró muy complicado de pilotar. “Había que ser muy agresivo, el auto era muy difícil”, resumió.

Antonelli, de apenas 18 años, recibió una penalización de 10 segundos por provocar la colisión y pidió disculpas públicamente. “Lo siento por Charles y por el equipo. Estaré listo para la próxima en Monza”, indicó.

Una catástrofe con sabor a advertencia

Con ambos autos fuera de combate, Ferrari cerró un domingo negro en los Países Bajos. La escudería italiana se mantiene en la pelea por el subcampeonato, pero la distancia con McLaren crece y Mercedes acecha a solo 12 puntos. En el otro extremo, la victoria de Oscar Piastri confirmó el dominio absoluto de McLaren en esta temporada.

El "Cavallino Rampante" tendrá revancha inmediata en Monza, donde correrá frente a su gente en busca de redención tras una de sus peores jornadas del año.

