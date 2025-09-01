Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Lionel Messi y el Inter Miami no lograron el objetivo en la final de la Leagues Cup 2025. En el imponente Lumen Field de Seattle, los Sounders se quedaron con el título tras imponerse 3-0, dejando al capitán argentino sin la posibilidad de sumar su tercer trofeo en el fútbol estadounidense y el número 47 de su carrera profesional.
El desarrollo del encuentro mostró a un Seattle decidido y contundente. El primer golpe llegó a los 26 minutos de la etapa inicial con el tanto de Osaze De Rosario, que abrió el camino hacia la consagración local. En la segunda mitad, Inter Miami buscó reacción, pero no encontró espacios y terminó sufriendo dos nuevos mazazos: Alexander Roldán amplió la diferencia a los 39 minutos desde el punto de penal, y en el cierre, Paul Rothrock liquidó la historia con el 3-0 definitivo.
Messi, que había sido clave en la semifinal frente a Orlando City con un doblete de penal, no pudo esta vez marcar la diferencia. El rosarino llegaba recuperado de una lesión muscular que lo había marginado de varios partidos a comienzos de mes, pero el plan defensivo del conjunto de Seattle limitó sus posibilidades de impacto.
Hasta ahora, el capitán argentino acumula números impresionantes en la temporada: 19 goles en la MLS, cinco en la Concachampions, uno en el Mundial de Clubes y dos en la presente Leagues Cup. A esos registros suma los títulos de la Leagues Cup 2023 y la Supporters’ Shield 2024, que consolidaron su influencia inmediata en el fútbol de Estados Unidos.
Escándalo en el final del partido
Huge brawl breaks out in the final minutes of the Sounders and Inter Miami Leagues Cup Final! Messi avoids conflict but his teammates go to blows with nearly the entire Seattle team and staff. Sounders win 3-0 as the match is called. pic.twitter.com/E1K3HqSLTV— Arielle Orsuto (@ArielleOrsuto) September 1, 2025
Tras esta derrota, Messi pondrá la mirada en la selección argentina, ya que será parte de la convocatoria para enfrentar a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires, en la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La ilusión de un nuevo título con Inter Miami quedará, al menos, para otra ocasión.