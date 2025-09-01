Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

El desarrollo del encuentro mostró a un Seattle decidido y contundente. El primer golpe llegó a los 26 minutos de la etapa inicial con el tanto de Osaze De Rosario, que abrió el camino hacia la consagración local. En la segunda mitad, Inter Miami buscó reacción, pero no encontró espacios y terminó sufriendo dos nuevos mazazos: Alexander Roldán amplió la diferencia a los 39 minutos desde el punto de penal, y en el cierre, Paul Rothrock liquidó la historia con el 3-0 definitivo.