El descuido de Jannik Sinner en el US Open que confirmó su romance con la ex de Mick Schumacher

El número 1 del mundo quedó expuesto en plena transmisión cuando su celular mostró la foto de Laila Hasanovic, ex pareja del hijo de Michael Schumacher.

EL DETALLE. Las cámaras captaron el fondo de pantalla del celular de Jannik Sinner durante su partido en Nueva York y el gesto se volvió viral.
Hace 3 Hs

En medio de la tensión y el brillo deportivo que rodea al US Open, Jannik Sinner acaparó la atención por un motivo inesperado. El italiano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y defiende el primer puesto del ranking ATP, fue captado por las cámaras mirando su teléfono. El detalle no pasó desapercibido: la pantalla de bloqueo tenía como imagen a una joven, que rápidamente fue identificada por los aficionados como la modelo danesa Laila Hasanovic.

La secuencia ocurrió tras su triunfo frente al canadiense Denis Shapovalov, en la tercera ronda del certamen disputado en Flushing Meadows. El ángulo de la televisión bastó para que la escena se viralizara y disparara las especulaciones. Los usuarios en redes no tardaron en comentar: “Adiós a la era de soltero de Sinner” o “tiene la foto de su novia como fondo de pantalla, y dicen que no es romántico”.

Hasanovic, de 24 años, ya había sido vista en torneos anteriores alentando al tenista. Estuvo en Roland Garros y también fue fotografiada junto a él en Copenhague, aunque en aquel momento Sinner lo negó. “Solo tenía un par de asuntos pendientes con las sesiones de fotos allí. Nada más”, declaró.

LA PROTAGONISTA. Laila Hasanovic, modelo danesa de 24 años y ex pareja de Mick Schumacher, apareció como imagen en el móvil del número 1 del mundo.

La modelo danesa no es una desconocida para el ambiente deportivo: mantuvo una relación previa con Mick Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 e hijo del siete veces campeón mundial Michael Schumacher. Esa exposición la llevó a estar en el radar de la prensa europea, que ahora la vuelve a ubicar en el centro de la escena por este vínculo con el tenista italiano.

El propio Sinner, consultado en la previa del US Open, había admitido tímidamente: “Sí, estoy enamorado, pero no hablamos de nuestra vida privada”. Evitó dar más detalles, aunque el descuido frente a las cámaras parece haber despejado dudas.

@mrsf1facts

Mientras tanto, el número 1 del mundo continúa su camino en Nueva York: su próximo desafío será ante Alexander Bublik por un lugar en los octavos de final, con la expectativa de una eventual definición frente a Carlos Alcaraz.

