El descuido de Jannik Sinner en el US Open que confirmó su romance con la ex de Mick Schumacher

En medio de la tensión y el brillo deportivo que rodea al US Open, Jannik Sinner acaparó la atención por un motivo inesperado. El italiano, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y defiende el primer puesto del ranking ATP, fue captado por las cámaras mirando su teléfono. El detalle no pasó desapercibido: la pantalla de bloqueo tenía como imagen a una joven, que rápidamente fue identificada por los aficionados como la modelo danesa Laila Hasanovic.