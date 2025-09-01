Secciones
US Open: revelan la identidad del CEO que le robó la gorra a un niño y generó repudio mundial

El empresario polaco Piotr Szczerek fue señalado como protagonista del episodio que desató críticas en todo el mundo.

EL MOMENTO DEL ROBO. La secuencia viral muestra al empresario arrebatándole la gorra al niño que la esperaba como regalo de Kamil Majchrzak. EL MOMENTO DEL ROBO. La secuencia viral muestra al empresario arrebatándole la gorra al niño que la esperaba como regalo de Kamil Majchrzak.
Hace 11 Min

Un video filmado en el US Open recorrió el mundo en cuestión de horas: mostraba cómo un adulto le arrebataba a un niño la gorra que el tenista Kamil Majchrzak acababa de regalarle tras vencer a Karen Khachanov en un partido maratónico de más de cuatro horas. La escena dejó al chico, llamado Brock, con las manos vacías y generó repudio generalizado contra el hombre que se llevó el recuerdo como si nada.

Las redes sociales hicieron lo suyo y pronto identificaron al protagonista del hecho: se trata de Piotr Szczerek, CEO de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk y patrocinador tanto de la federación de tenis de su país como de la carrera del propio Majchrzak. El calificativo de “CEO millonario” se multiplicó junto a insultos y críticas en distintas plataformas, donde lo señalaron como “egoísta” y “vergonzoso”.

El episodio obligó a Majchrzak a intervenir. Desde su cuenta de Instagram pidió ayuda para dar con Brock, al que finalmente pudo reencontrar poco después. El jugador le entregó otra gorra firmada y una bolsa con productos, en un encuentro que quedó retratado en fotos y videos: “Fue muy agradable conocerlo y a su familia. Solo quería arreglar las cosas”, explicó el polaco.

PIOTR SZCZEREK. El CEO de la empresa de pavimentación Drogbruk fue identificado como el protagonista del gesto repudiado en todo el mundo. PIOTR SZCZEREK. El CEO de la empresa de pavimentación Drogbruk fue identificado como el protagonista del gesto repudiado en todo el mundo.

Mientras tanto, Szczerek eliminó sus perfiles en redes sociales tras la ola de comentarios negativos. En la plataforma Gowork, vinculada a pequeños negocios en Polonia, circularon supuestos mensajes suyos en los que reconocía haber tomado la gorra y advertía sobre posibles acciones legales contra quienes lo insultaran en internet, aunque no fueron confirmados oficialmente.

El caso se volvió viral y trascendió lo deportivo, aunque para Majchrzak el torneo terminó de manera abrupta: debió retirarse en la tercera ronda contra el suizo Leandro Riedi por una lesión, cuando caía 5-3 en el primer set.

