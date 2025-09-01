US Open: revelan la identidad del CEO que le robó la gorra a un niño y generó repudio mundial

Las redes sociales hicieron lo suyo y pronto identificaron al protagonista del hecho: se trata de Piotr Szczerek, CEO de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk y patrocinador tanto de la federación de tenis de su país como de la carrera del propio Majchrzak. El calificativo de “CEO millonario” se multiplicó junto a insultos y críticas en distintas plataformas, donde lo señalaron como “egoísta” y “vergonzoso”.