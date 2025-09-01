Neymar contradijo a Carlo Ancelotti y generó polémica por su ausencia en la Selección de Brasil

Ancelotti, en cambio, había remarcado que Neymar y Rodrygo no estaban en la lista por precaución y que no hacía falta probarlos. “Todos conocen a Neymar. Tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudarnos en el Mundial”, dijo. El entrenador aprovechó la ventana para observar a otros jugadores, con Brasil ya clasificado y con partidos ante Chile en el Maracaná y contra Bolivia en la altura de El Alto.