Neymar contradijo a Carlo Ancelotti y generó polémica por su ausencia en la Selección de Brasil

El enfrentamiento quedó expuesto: Neymar desmintió públicamente a Carlo Ancelotti después de no haber sido convocado para los próximos compromisos de Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El italiano había justificado su decisión alegando problemas físicos, pero el futbolista respondió con firmeza. “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física”, expresó.
La situación se destapó tras el empate sin goles entre Santos y Fluminense, donde Neymar jugó los 90 minutos. Frente a los micrófonos, explicó que la molestia en el aductor que arrastraba era leve y no le impedía competir. “Tenía una inflamación, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía no iba a estar porque estaba suspendido, así que aprovecharon para darme descanso”, aclaró.
Ancelotti, en cambio, había remarcado que Neymar y Rodrygo no estaban en la lista por precaución y que no hacía falta probarlos. “Todos conocen a Neymar. Tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudarnos en el Mundial”, dijo. El entrenador aprovechó la ventana para observar a otros jugadores, con Brasil ya clasificado y con partidos ante Chile en el Maracaná y contra Bolivia en la altura de El Alto.
CONVOCADOS! — Brasil (@CBF_Futebol) August 25, 2025
O mister Carlo Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os jogos nos dias 4 e 9 de setembro contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, em El Alto.
ISSO É BRASIL!
El regreso de Neymar al Santos, tras su paso por Al-Hilal, había estado motivado justamente por la intención de recuperar ritmo y volver a la Selección. Desde octubre de 2023 no se pone la camiseta de la “canarinha”, cuando una rotura de ligamento cruzado lo marginó de las canchas. Por eso, su exclusión golpeó fuerte. “Respeto la opinión del entrenador, ahora nos toca alentar a la Selección”, dijo, aunque sus palabras dejaron entrever malestar.
Neymar suma 79 goles en 128 partidos con Brasil y busca mantenerse vigente rumbo a 2026. El mes próximo, la Selección disputará amistosos contra Corea del Sur y Japón. Será otra oportunidad para que el número 10 convenza a Ancelotti, con quien, al menos por ahora, la sintonía no parece ser la mejor.