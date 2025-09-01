Secciones
DeportesFútbol

Neymar contradijo a Carlo Ancelotti y generó polémica por su ausencia en la Selección de Brasil

El delantero del Santos negó que su ausencia en los partidos de Eliminatorias sea por lesión, como explicó el DT, y aseguró que se trató de una decisión técnica.

VERSIÓN CRUZADA. Neymar afirmó que estaba en condiciones físicas para jugar y desmintió la explicación de Ancelotti sobre su ausencia en la Selección. VERSIÓN CRUZADA. Neymar afirmó que estaba en condiciones físicas para jugar y desmintió la explicación de Ancelotti sobre su ausencia en la Selección.
Hace 1 Hs

El enfrentamiento quedó expuesto: Neymar desmintió públicamente a Carlo Ancelotti después de no haber sido convocado para los próximos compromisos de Brasil en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El italiano había justificado su decisión alegando problemas físicos, pero el futbolista respondió con firmeza. “Creo que me dejaron fuera por razones técnicas; no creo que tenga nada que ver con mi condición física”, expresó.

La situación se destapó tras el empate sin goles entre Santos y Fluminense, donde Neymar jugó los 90 minutos. Frente a los micrófonos, explicó que la molestia en el aductor que arrastraba era leve y no le impedía competir. “Tenía una inflamación, pero nada grave. Incluso jugué hoy. Contra Bahía no iba a estar porque estaba suspendido, así que aprovecharon para darme descanso”, aclaró.

Ancelotti, en cambio, había remarcado que Neymar y Rodrygo no estaban en la lista por precaución y que no hacía falta probarlos. “Todos conocen a Neymar. Tiene que llegar en buenas condiciones físicas para ayudarnos en el Mundial”, dijo. El entrenador aprovechó la ventana para observar a otros jugadores, con Brasil ya clasificado y con partidos ante Chile en el Maracaná y contra Bolivia en la altura de El Alto.

El regreso de Neymar al Santos, tras su paso por Al-Hilal, había estado motivado justamente por la intención de recuperar ritmo y volver a la Selección. Desde octubre de 2023 no se pone la camiseta de la “canarinha”, cuando una rotura de ligamento cruzado lo marginó de las canchas. Por eso, su exclusión golpeó fuerte. “Respeto la opinión del entrenador, ahora nos toca alentar a la Selección”, dijo, aunque sus palabras dejaron entrever malestar.

Neymar suma 79 goles en 128 partidos con Brasil y busca mantenerse vigente rumbo a 2026. El mes próximo, la Selección disputará amistosos contra Corea del Sur y Japón. Será otra oportunidad para que el número 10 convenza a Ancelotti, con quien, al menos por ahora, la sintonía no parece ser la mejor.

Temas NeymarBrasilCarlo AncelottiSelección brasileña de fútbolEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
4

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
5

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

De la ilusión a la incertidumbre: el ciclo Campodónico en San Martín quedó bajo la lupa

Dibu Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios