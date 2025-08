Neymar marcó dos goles, salvó a Santos y le apuntó al cuerpo técnico de Carlos Ancelotti: “No necesito demostrarle nada a nadie”

Las Eliminatorias Sudamericanas están cerca de cerrar, y aunque la “Canarinha” ya está clasificada al Mundial de 2026, los nombres que integrarán la lista final todavía no están definidos. Neymar lo sabe. Por eso, después de un partido donde volvió a sentirse cómodo, goleador y ovacionado, dejó en claro su deseo: volver a vestir la camiseta verdeamarela en septiembre. “Estoy disponible, soy un atleta, todavía me siento bien. Así que, depende de ellos”, dijo. Y cuando dijo “ellos”, no habló en abstracto: en el estadio estuvieron Rodrigo Caetano, director de selecciones de la CBF, y parte del staff de Ancelotti.