Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

En preparaciones dulces y saladas, la fruta preferida de la primavera te sorprenderá.

PARA DISFRUTAR. La frutilla es una fruta versátil que se adapta a diferentes platos. FOTO TOMADA DE DIARIOFRUTICOLA.CL
Hace 1 Hs

Con la llegada de la primavera, las frutillas se convierten en una de las frutas más codiciadas del mercado. Dulces, jugosas y versátiles, no sólo son protagonistas de postres clásicos, sino que también pueden sorprender en platos salados, bebidas y preparaciones más innovadoras. En un contexto donde la comida saludable gana cada vez más espacio en las mesas, estas recetas permiten incorporar frutillas de forma creativa y deliciosa.

Aunque su delicadeza hace que se deterioren más rápido que otras frutas, cocinarlas es una estrategia efectiva para prolongar su vida útil y aprovecharlas al máximo durante la temporada. Por eso te dejamos seis recetas con frutillas que combinan sabor, frescura y originalidad.

Ensalada verde con frutillas. Ensalada verde con frutillas.

6 recetas con frutillas como ingrediente estrella

Ensalada verde con rabanito, frutillas y almendras

En esta ensalada las frutillas se suman a la rúcula, espinaca, albahaca y menta, junto a rábanos, pepino y almendras tostadas. La combinación de sabores dulces y picantes, junto con el crocante de los frutos secos, resulta en un plato fresco y nutritivo. Una alternativa que demuestra que las frutas también pueden enriquecer las ensaladas verdes.

Ensalada de palta y frutillas con vinagreta de miel

En un tazón, mezcla el jugo de limón, la miel y el aceite de oliva. Bate bien hasta que emulsione. Condimentar con sal y pimienta. Esta preparación fresca y ligera combina paltas en gajos y frutillas cortadas a la mitad, coronadas con una vinagreta dulce que realza su sabor. Ideal para los días cálidos.

Ensalada de palta y frutilla. Ensalada de palta y frutilla.

Ensalada de pollo y frutillas a la parrilla

El pollo a la parrilla gana una nueva dimensión cuando se acompaña de frutillas, queso feta, palta y cebolla morada. Coloca la lechuga en un tazón grande y añade las rodajas de pollo, frutillas, queso feta, arvejas, palta y cebolla morada. Con una vinagreta cítrica y un toque de miel, esta receta equilibra proteínas magras con frutas frescas.

Tarta de frutillas y almendras

Para quienes buscan un postre con impronta artesanal, la tarta de frutillas y almendras es una opción infalible. Con una base crocante, un crumble de almendra y un relleno aromatizado con especias como nuez moscada y cardamomo, esta receta combina texturas y sabores únicos. Su preparación requiere paciencia y pasos detallados, pero el resultado es un clásico renovado que luce en cualquier mesa de primavera.

Empanadillas de frutillas

Estas empanadillas dulces están rellenas con frutillas frescas, mermelada y azúcar glas. Con un palillo, haz pequeños agujeros en la parte superior de cada empanadilla. Pincela con el dorado de huevo restante y espolvorea con el azúcar gruesa. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son perfectas para acompañar un café o como tentempié en reuniones familiares.

Yogur de frutilla y remolacha. Yogur de frutilla y remolacha.

Yogur helado de frutilla y remolacha

El yogur griego se mezcla con frutillas y remolacha cocidas, logrando un efecto marmoleado atractivo y un sabor sorprendente. Una receta que apuesta por la innovación y que se adapta tanto a los que buscan un postre diferente como a quienes priorizan opciones de comida saludable.

