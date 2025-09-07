Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

Con la llegada de la primavera, las frutillas se convierten en una de las frutas más codiciadas del mercado. Dulces, jugosas y versátiles, no sólo son protagonistas de postres clásicos, sino que también pueden sorprender en platos salados, bebidas y preparaciones más innovadoras. En un contexto donde la comida saludable gana cada vez más espacio en las mesas, estas recetas permiten incorporar frutillas de forma creativa y deliciosa.
Aunque su delicadeza hace que se deterioren más rápido que otras frutas, cocinarlas es una estrategia efectiva para prolongar su vida útil y aprovecharlas al máximo durante la temporada. Por eso te dejamos seis recetas con frutillas que combinan sabor, frescura y originalidad.
6 recetas con frutillas como ingrediente estrella
Ensalada verde con rabanito, frutillas y almendras
En esta ensalada las frutillas se suman a la rúcula, espinaca, albahaca y menta, junto a rábanos, pepino y almendras tostadas. La combinación de sabores dulces y picantes, junto con el crocante de los frutos secos, resulta en un plato fresco y nutritivo. Una alternativa que demuestra que las frutas también pueden enriquecer las ensaladas verdes.
Ensalada de palta y frutillas con vinagreta de miel
En un tazón, mezcla el jugo de limón, la miel y el aceite de oliva. Bate bien hasta que emulsione. Condimentar con sal y pimienta. Esta preparación fresca y ligera combina paltas en gajos y frutillas cortadas a la mitad, coronadas con una vinagreta dulce que realza su sabor. Ideal para los días cálidos.
Ensalada de pollo y frutillas a la parrilla
El pollo a la parrilla gana una nueva dimensión cuando se acompaña de frutillas, queso feta, palta y cebolla morada. Coloca la lechuga en un tazón grande y añade las rodajas de pollo, frutillas, queso feta, arvejas, palta y cebolla morada. Con una vinagreta cítrica y un toque de miel, esta receta equilibra proteínas magras con frutas frescas.
Tarta de frutillas y almendras
Para quienes buscan un postre con impronta artesanal, la tarta de frutillas y almendras es una opción infalible. Con una base crocante, un crumble de almendra y un relleno aromatizado con especias como nuez moscada y cardamomo, esta receta combina texturas y sabores únicos. Su preparación requiere paciencia y pasos detallados, pero el resultado es un clásico renovado que luce en cualquier mesa de primavera.
Empanadillas de frutillas
Estas empanadillas dulces están rellenas con frutillas frescas, mermelada y azúcar glas. Con un palillo, haz pequeños agujeros en la parte superior de cada empanadilla. Pincela con el dorado de huevo restante y espolvorea con el azúcar gruesa. Crujientes por fuera y suaves por dentro, son perfectas para acompañar un café o como tentempié en reuniones familiares.
Yogur helado de frutilla y remolacha
El yogur griego se mezcla con frutillas y remolacha cocidas, logrando un efecto marmoleado atractivo y un sabor sorprendente. Una receta que apuesta por la innovación y que se adapta tanto a los que buscan un postre diferente como a quienes priorizan opciones de comida saludable.