Seis recetas que no conocías para aprovechar la temporada de frutillas

Con la llegada de la primavera, las frutillas se convierten en una de las frutas más codiciadas del mercado. Dulces, jugosas y versátiles, no sólo son protagonistas de postres clásicos, sino que también pueden sorprender en platos salados, bebidas y preparaciones más innovadoras. En un contexto donde la comida saludable gana cada vez más espacio en las mesas, estas recetas permiten incorporar frutillas de forma creativa y deliciosa.