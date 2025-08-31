El fastidio de Franco Colapinto con Alpine por una orden de equipo en Zandvoort

El Gran Premio de los Países Bajos dejó una de las polémicas más encendidas de la temporada: la bronca de Franco Colapinto con su propio equipo, Alpine. El argentino, que había mostrado un rendimiento sólido en Zandvoort, se vio perjudicado por una orden de equipo que lo obligó a devolverle la posición a Pierre Gasly después de haberlo superado en pista con una gran maniobra.