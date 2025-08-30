Secciones
DeportesFútbol

San Lorenzo y Huracán no se sacaron diferencias en un clásico para el olvido

El duelo del Bajo Flores terminó 0-0 por la fecha 7 del Clausura. El “Globo” jugó gran parte del partido con un hombre menos, pero el “Ciclón” no pudo aprovechar la ventaja.

San Lorenzo y Huracán no se sacaron diferencias en un clásico para el olvido Prensa Huracán.
Hace 1 Hs

El clásico entre San Lorenzo y Huracán quedó en deuda. En el Estadio Pedro Bidegain, ambos equipos igualaron 0-0 en un encuentro que será recordado más por las polémicas y la falta de emociones que por el juego mostrado.

El partido, correspondiente a la fecha 7 del Clausura, estuvo marcado por la expulsión temprana de Luciano Giménez, delantero de Huracán, quien vio la roja en la primera etapa por un codazo sobre Ignacio Perruzzi. A pesar de quedar en inferioridad numérica, el “Globo” resistió y el “Ciclón” no logró aprovechar los espacios ni generar ocasiones de verdadero riesgo.

San Lorenzo fue superior en el primer tiempo, aunque con escasas llegadas claras, lo que hizo que el arquero visitante, Hernán Galíndez, tuviera una tarde tranquila. En el complemento, Huracán respondió con la jugada más clara del clásico: un mano a mano de Matías Tissera que se fue desviado por centímetros ante la salida de Orlando Gill.

El VAR también fue protagonista: se reclamó un posible penal sobre Matías Reali y se anuló un gol a San Lorenzo por posición adelantada. Finalmente, el 0-0 reflejó lo ocurrido en la cancha: un clásico deslucido que repartió puntos y dejó gusto a poco en el Bajo Flores.

Temas Club Atlético San LorenzoClub Atlético HuracánSan LorenzoHernán GalíndezHuracánTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: Tienen filtraciones
6

Kicillof apuntó contra los Milei por los audios de Karina y lanzó: "Tienen filtraciones"

Más Noticias
Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

Briatore cambió su discurso sobre Colapinto: de las duras críticas a un reconocimiento tras la clasificación en Zandvoort

Del vestuario de Boca al sanatorio de Rosario: las duras acusaciones contra Carlos Tevez por parte del padre de Juan Cruz Komar

Del vestuario de Boca al sanatorio de Rosario: las duras acusaciones contra Carlos Tevez por parte del padre de Juan Cruz Komar

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Infidelidad, chats sexuales y denuncias: el escándalo que sacude a dos argentinos en Inter de Porto Alegre

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

Comentarios