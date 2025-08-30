San Lorenzo y Huracán no se sacaron diferencias en un clásico para el olvido

El clásico entre San Lorenzo y Huracán quedó en deuda. En el Estadio Pedro Bidegain, ambos equipos igualaron 0-0 en un encuentro que será recordado más por las polémicas y la falta de emociones que por el juego mostrado.
El partido, correspondiente a la fecha 7 del Clausura, estuvo marcado por la expulsión temprana de Luciano Giménez, delantero de Huracán, quien vio la roja en la primera etapa por un codazo sobre Ignacio Perruzzi. A pesar de quedar en inferioridad numérica, el “Globo” resistió y el “Ciclón” no logró aprovechar los espacios ni generar ocasiones de verdadero riesgo.
San Lorenzo fue superior en el primer tiempo, aunque con escasas llegadas claras, lo que hizo que el arquero visitante, Hernán Galíndez, tuviera una tarde tranquila. En el complemento, Huracán respondió con la jugada más clara del clásico: un mano a mano de Matías Tissera que se fue desviado por centímetros ante la salida de Orlando Gill.
El VAR también fue protagonista: se reclamó un posible penal sobre Matías Reali y se anuló un gol a San Lorenzo por posición adelantada. Finalmente, el 0-0 reflejó lo ocurrido en la cancha: un clásico deslucido que repartió puntos y dejó gusto a poco en el Bajo Flores.