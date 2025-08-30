San Lorenzo y Huracán no se sacaron diferencias en un clásico para el olvido

El partido, correspondiente a la fecha 7 del Clausura, estuvo marcado por la expulsión temprana de Luciano Giménez, delantero de Huracán, quien vio la roja en la primera etapa por un codazo sobre Ignacio Perruzzi. A pesar de quedar en inferioridad numérica, el “Globo” resistió y el “Ciclón” no logró aprovechar los espacios ni generar ocasiones de verdadero riesgo.