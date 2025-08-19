Barcelona, entre las mejores ciudades del mundo para combinar trabajo y turismo

El concepto de workation —fusión de las palabras inglesas work (trabajo) y vacation (vacaciones)— gana cada vez más popularidad en todo el mundo. Se trata de la posibilidad de teletrabajar mientras se disfruta de una ciudad como destino turístico, y Barcelona se ha consolidado como uno de los lugares más atractivos para hacerlo.
Según el barómetro anual de International Workplace Group (IWG), la capital catalana ocupa el segundo lugar en Europa con una valoración de 87,5 sobre 100, quedando solo por detrás de Budapest. A nivel mundial, se posiciona en el quinto puesto, superada únicamente por Tokio, Río de Janeiro, Budapest y Seúl.
Barcelona, epicentro de turismo y teletrabajo
La ciudad ya es uno de los destinos más visitados del continente, y a pesar de las restricciones que el Ayuntamiento busca implementar —como la subida de la tasa turística—, la posibilidad de combinar ocio y trabajo está atrayendo a cada vez más profesionales internacionales.
Barcelona ofrece una infraestructura moderna, excelente conectividad, espacios de coworking y un entorno cultural vibrante, lo que la convierte en un punto estratégico para quienes buscan teletrabajar sin renunciar al turismo.
Una tendencia global en crecimiento
El workation responde a un cambio en la forma de trabajar tras la pandemia, cuando millones de personas se acostumbraron al teletrabajo y empezaron a valorar la flexibilidad geográfica. Hoy, este modelo es un reclamo tanto para profesionales como para las ciudades que buscan atraer talento internacional y dinamizar su economía.
Con su clima mediterráneo, playas urbanas, gastronomía reconocida y una amplia oferta cultural, Barcelona se posiciona no solo como uno de los principales destinos turísticos de Europa, sino también como un referente mundial para el turismo laboral o digital.