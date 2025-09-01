La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

Con el liderazgo sólido en la tabla y también en el Ranking FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició la concentración en el predio de Ezeiza, donde se desarrollan los entrenamientos con la progresiva llegada de los convocados tanto del fútbol local como internacional. El lunes se realizó la primera práctica a puertas cerradas, mientras que el martes se permitió un breve acceso a la prensa acreditada. El miércoles, Scaloni brindará la conferencia protocolar antes del choque en Núñez.