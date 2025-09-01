La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

Argentina vuelve a escena este jueves en el Estadio Monumental, donde enfrentará a Venezuela en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro, que en los papeles no compromete la clasificación -ya asegurada con antelación-, tendrá un condimento especial: podría significar la última vez que la Scaloneta juegue en el país antes del inicio del Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Con el liderazgo sólido en la tabla y también en el Ranking FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni inició la concentración en el predio de Ezeiza, donde se desarrollan los entrenamientos con la progresiva llegada de los convocados tanto del fútbol local como internacional. El lunes se realizó la primera práctica a puertas cerradas, mientras que el martes se permitió un breve acceso a la prensa acreditada. El miércoles, Scaloni brindará la conferencia protocolar antes del choque en Núñez.
Una vez disputado el partido ante la "Vinotinto", el plantel retomará los entrenamientos el viernes en Ezeiza, de cara al cierre del calendario clasificatorio que será frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre.
La agenda de la Selección no se detiene allí. Para octubre ya están confirmados dos amistosos en Estados Unidos: el 10 frente a Venezuela en Miami y el 13 contra Puerto Rico en Chicago. Más adelante, en noviembre, Argentina afrontará una inédita gira por Angola e India, que cerrará el año con Lionel Messi y compañía en acción en África y Asia.
En medio de este camino hacia el Mundial, el duelo ante Venezuela en el Monumental se perfila como un partido con sabor especial. Será la oportunidad para que el público argentino pueda ver una vez más al equipo campeón del mundo antes de la gran cita, con la ilusión intacta de volver a conquistar la gloria.