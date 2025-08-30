Secciones
Indignación y final feliz en el US Open: un niño sufrió el robo de una gorra, pero el tenista Kamil Majchrzak lo ayudó

Tras un gesto solidario del polaco, un adulto le arrebató la gorra a un niño en la tribuna y el hecho generó repudio en redes. Finalmente, el tenista contactó al pequeño y le devolvió la ilusión.

Indignación y final feliz en el US Open: un niño sufrió el robo de una gorra, pero el tenista Kamil Majchrzak lo ayudó Foto tomada de TN.
Hace 1 Hs

El US Open fue escenario de un hecho que combinó indignación y emoción en cuestión de horas. Tras la victoria del polaco Kamil Majchrzak en un partido intenso, un niño que lo esperaba en primera fila con una pelota para firmar recibió un inesperado regalo: la gorra del jugador. El gesto, celebrado como un momento de alegría e ilusión, se transformó en bronca cuando un adulto que estaba junto a él le arrebató la prenda y la escondió en un bolso.

Las imágenes del robo se viralizaron de inmediato en redes sociales, despertando un profundo rechazo hacia la actitud del hombre y generando empatía con el pequeño fanático.

Al enterarse de lo ocurrido, Majchrzak recurrió a su cuenta de Instagram para buscar al niño: “Después de mi partido no me di cuenta de que la gorra no le había llegado. Tengo varias y estoy preparado para estas cosas. ¿Pueden ayudarme a encontrarlo?”.

Indignación y final feliz en el US Open: un niño sufrió el robo de una gorra, pero el tenista Kamil Majchrzak lo ayudó

La respuesta de la comunidad fue inmediata. Apenas una hora después, el polaco anunció con alegría: “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo solucionado”.

Aunque no trascendieron datos del niño, el episodio dejó un mensaje claro: la vulnerabilidad de un instante de inocencia puede transformarse en esperanza cuando el deporte y la solidaridad logran imponerse sobre una injusticia.

