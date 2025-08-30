Indignación y final feliz en el US Open: un niño sufrió el robo de una gorra, pero el tenista Kamil Majchrzak lo ayudó

El US Open fue escenario de un hecho que combinó indignación y emoción en cuestión de horas. Tras la victoria del polaco Kamil Majchrzak en un partido intenso, un niño que lo esperaba en primera fila con una pelota para firmar recibió un inesperado regalo: la gorra del jugador. El gesto, celebrado como un momento de alegría e ilusión, se transformó en bronca cuando un adulto que estaba junto a él le arrebató la prenda y la escondió en un bolso.