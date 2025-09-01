Qué hace hoy Patricia Pacheco, madre de Ramiro y ex pareja del Potro Rodrigo

A lo largo de los años, su nombre volvió a aparecer cada vez que se recordaba al cantante, pero pocas veces se destacó su historia personal. Patricia siempre contó que no mantiene relación con la familia de Rodrigo. Intentos de acercamiento con Beatriz Olave y Ulises Bueno no prosperaron, y en lugar de apoyo encontró resistencia. “Lejos de ayudar, te quieren destruir”, ha confesado sobre aquellos años posteriores al accidente.