Secciones
DeportesFútbol

Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

El técnico argentino criticó la fecha elegida para el duelo ante "La Roja", que se jugaría en marzo, a solo tres meses de la Copa del Mundo.

Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima
Hace 1 Hs

A menos de un año para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en la competencia, pero en el horizonte aparece un desafío de gran nivel: la Finalissima frente a España. El encuentro, que reedita el formato estrenado en 2022 con la recordada victoria argentina sobre Italia en Wembley, se jugaría en marzo del próximo año, aunque la decisión no cayó bien en Lionel Scaloni.

El entrenador campeón del mundo manifestó su descontento por la fecha fijada y apuntó directamente a la organización. “Hubo tiempo para hacerlo antes”, reclamó en diálogo con TNT Sports, dejando en claro que hubiese preferido no tener este compromiso tan cerca de la Copa del Mundo. Para Scaloni, el principal problema radica en el calendario europeo, condicionado por la Nations League, torneo que, según sus palabras, “terminó perjudicando a Sudamérica y limitó todas las opciones previas”.

De esta manera, la "Albiceleste" deberá afrontar un examen de máxima exigencia apenas tres meses antes de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para el técnico, el duelo contra una potencia como España es valioso en términos competitivos, pero también supone un riesgo en un momento en el que la prioridad será llegar con el plantel completo y sin lesiones.

“Ganar siempre es complicado y contra selecciones de esa talla mucho más. Lo importante es sentirnos preparados para competir por otro Mundial. Trabajaremos intensamente y esperemos tener la fortuna de que todos lleguen bien”, concluyó Scaloni, consciente de que la Finalissima ya es prácticamente un hecho.

Temas Selección Argentina de fútbolSelección española de fútbolSelección italiana de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Batistuta, sin filtro: cuestionó la entrega de los jugadores actuales y repasó su conflicto con Passarella en River

Batistuta, sin filtro: cuestionó la entrega de los jugadores actuales y repasó su conflicto con Passarella en River

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Scaloni contó por qué ve menos fútbol y qué aprendió después del Mundial de Qatar

Scaloni contó por qué ve menos fútbol y qué aprendió después del Mundial de Qatar

Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Locura por Messi: se agotaron todas las entradas de la Selección Argentina para el duelo con Venezuela

Locura por Messi: se agotaron todas las entradas de la Selección Argentina para el duelo con Venezuela

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
Dibu Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

"Dibu" Martínez fue borrado en Aston Villa, Manchester United contrató otro arquero y su futuro es una incógnita

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Gimnasia LP vs Atlético Tucumán?

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Gimnasia LP vs Atlético Tucumán?

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios