Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

De esta manera, la "Albiceleste" deberá afrontar un examen de máxima exigencia apenas tres meses antes de su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para el técnico, el duelo contra una potencia como España es valioso en términos competitivos, pero también supone un riesgo en un momento en el que la prioridad será llegar con el plantel completo y sin lesiones.