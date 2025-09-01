Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué nunca recuerdo las películas que vi?: el problema de nuestro cerebro con el entretenimiento

La ciencia advierte que las películas pueden retenerse mucho menos que otras informaciones.

El problema de nuestro cerebro con el entretenimiento El problema de nuestro cerebro con el entretenimiento
Hace 2 Hs

"¿Qué me recomendás?" es la pregunta que seguramente más cuesta responder, además de potras como cuáles son los títulos favoritos o qué vimos recientemente. Pareciera que lo que disfrutamos en la televisión no es algo que nuestro cerebro retenga fácilmente y de hecho, es bastante olvidable. 

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Para quienes la pregunta de qué película les gustó más es de las que más inseguridad les genera, la ciencia advierte que se trata de un proceso que se enmarca en un período de tiempo donde nuestro cerebro le cuesta más recordar. La conocida "curva del olvido" nos puede jugar una mala pasada, principalmente en las primeras 24 horas después de aprender algo, y aún más en los tiempos modernos que corren.

La cantidad exacta que olvidamos, en porcentaje, varía, pero a menos que revisemos el material, gran parte del mismo se desliza por el desagüe después del primer día, y lo sigue haciendo los días posteriores. Cuando recién vimos una película, solo recordamos una fracción del contenido.

Una memoria externa y la saturación de información

Aunque esto ha ocurrido toda la vida, Jared Horvath, investigador de la Universidad de Melbourne, dice que este fenómeno se intensificó en los últimos años,  pues la forma en que ahora la gente consume información y entretenimiento cambió el tipo de memoria que valoramos y retenemos.

En la era de Internet, la capacidad para recordar (la capacidad de retener espontáneamente la información en tu cerebro) se volvió menos necesaria. La ciencia demostró que Internet funciona como una especie de memoria externalizada. "Cuando las personas esperan tener acceso futuro a la información, tienen tasas más bajas de recuperación de esa información en sí", asegura un estudio publicado en la 'US National Library of Medicine'. Pero incluso antes de que existiera Internet, los productos de entretenimiento sirvieron como memorias externalizadas por sí mismos. No necesitamos recordar una cita de un libro si ya podemos buscarlo y consultarla siempre que lo deseemos. Lo mismo ocurre con las películas o los programas de televisión: podés volver a verlos las veces que quieras, entonces ¿para qué guardar más información?

Además del rápido acceso a numerosas fuentes, también influye la cantidad de datos que llegan a nuestro cerebro. Esto lo probaron el pasado año Horvath y sus colegas de la Universidad de Melbourne, quienes descubrieron que aquellos que veían demasiados programas de televisión olvidaban el contenido de ellos mucho más rápido que las personas que consumían sólo un episodio a la semana. Los primeros también informaron de que disfrutaban menos del programa que las personas que lo veían una vez al día o varias veces por semana.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es el impensado hábito diario que ayuda a mejorar la memoria y a cuidar el cerebro

Cuál es el impensado hábito diario que ayuda a mejorar la memoria y a cuidar el cerebro

Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

Qué especias agregarle al café para potenciar la memoria y cuidar el cerebro

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

El hábito diario que daña tu memoria y acelera el envejecimiento sin que lo notes

El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

Lo más popular
Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos
1

Naftas, gas y prepagas aumentan en septiembre: cuánto impactarán en los bolsillos

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
2

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
3

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3
4

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
5

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
6

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Más Noticias
La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Feriados de septiembre 2025: ¿habrá fin de semana largo para los tucumanos?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Comentarios