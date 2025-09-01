¿Por qué nunca recuerdo las películas que vi?: el problema de nuestro cerebro con el entretenimiento

En la era de Internet, la capacidad para recordar (la capacidad de retener espontáneamente la información en tu cerebro) se volvió menos necesaria. La ciencia demostró que Internet funciona como una especie de memoria externalizada. "Cuando las personas esperan tener acceso futuro a la información, tienen tasas más bajas de recuperación de esa información en sí", asegura un estudio publicado en la 'US National Library of Medicine'. Pero incluso antes de que existiera Internet, los productos de entretenimiento sirvieron como memorias externalizadas por sí mismos. No necesitamos recordar una cita de un libro si ya podemos buscarlo y consultarla siempre que lo deseemos. Lo mismo ocurre con las películas o los programas de televisión: podés volver a verlos las veces que quieras, entonces ¿para qué guardar más información?