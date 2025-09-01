Sorpresa en el mercado: Galatasaray quiere a "Dibu" Martínez y le ofrece jugar la Champions League

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez dio un giro inesperado en las últimas horas. Cuando todo indicaba que el arquero campeón del mundo tenía encaminada su llegada al Manchester United, la operación se cayó y apareció una opción que nadie esperaba: Galatasaray. El club turco presentó una propuesta formal de 25 millones de euros para fichar al marplatense y convertirlo en el reemplazante de Fernando Muslera, una de sus máximas figuras de la última década.
La sorpresa no solo radica en el destino, sino también en el contexto. "Dibu" había alcanzado un acuerdo contractual con el United, pero las diferencias entre los clubes hicieron naufragar la transferencia. La dirigencia de Old Trafford se inclinó finalmente por Senne Lammens, joven arquero belga del Royal Antwerp, abonando 21 millones de euros, una cifra inferior a la que pedía Aston Villa por el argentino. La decisión dejó a Martínez sin la oportunidad de dar un salto dentro de la Premier League y con su situación en Birmingham más complicada que nunca.
El arquero, que incluso pidió no atajar en el último partido del Villa, atraviesa un momento delicado porque su postura forzando la salida no cayó bien en el club. En ese marco, la propuesta de Galatasaray aparece como una alternativa inmediata y seductora. El conjunto de Estambul no solo garantiza titularidad absoluta, sino que también jugará la Champions League con un plantel reforzado por figuras de talla internacional como Leroy Sané y Victor Osimhen.
El contrato ofrecido sería por tres temporadas, colocándolo entre los mejores pagos del plantel y asegurándole continuidad de cara a un año clave, con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte. Sin embargo, el desafío para Martínez pasa por decidir si dejar la Premier League, considerada la liga más competitiva del planeta, para sumarse a la Superliga turca, un torneo con menor exposición.
Entre la incertidumbre en Aston Villa y la tentación de un nuevo desafío europeo, "Dibu" se encuentra frente a una de las decisiones más trascendentes de su carrera. Su futuro podría resolverse en cuestión de días y, contra todos los pronósticos, podría estar vestido de amarillo y rojo en Turquía.