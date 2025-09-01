Sorpresa en el mercado: Galatasaray quiere a "Dibu" Martínez y le ofrece jugar la Champions League

La sorpresa no solo radica en el destino, sino también en el contexto. "Dibu" había alcanzado un acuerdo contractual con el United, pero las diferencias entre los clubes hicieron naufragar la transferencia. La dirigencia de Old Trafford se inclinó finalmente por Senne Lammens, joven arquero belga del Royal Antwerp, abonando 21 millones de euros, una cifra inferior a la que pedía Aston Villa por el argentino. La decisión dejó a Martínez sin la oportunidad de dar un salto dentro de la Premier League y con su situación en Birmingham más complicada que nunca.