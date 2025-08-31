Secciones
Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 contra Brasil

El equipo de Pablo Prigioni se impuso con autoridad por 83-73 en semifinales, con una actuación brillante de José Vildoza. La Albiceleste buscará el título frente a Brasil hoy, a las 21.10.

Hace 2 Hs

La Selección de Básquet volvió a mostrar carácter y jerarquía en la AmeriCup 2025. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni venció con contundencia a Canadá por 83-73 en semifinales y avanzó a la final, donde enfrentará nada menos que a Brasil.

Desde el salto inicial, Argentina impuso condiciones. Con José Vildoza encendido, la "Albiceleste" construyó una ventaja temprana que se consolidó en el primer cuarto. Al descanso, el marcador reflejaba el dominio absoluto: 46-29.

En el tercer parcial, los dirigidos por Prigioni superaron la barrera de los 20 puntos de diferencia y alcanzaron una máxima de 25. Si bien Canadá achicó la brecha en los minutos finales, el triunfo argentino nunca estuvo en riesgo.

Vildoza, figura estelar

El gran protagonista de la noche fue el cordobés Vildoza, que firmó una actuación memorable: siete triples, 26 puntos, seis asistencias, tres rebotes, dos robos y un tapón. Gonzalo Corbalán también se destacó con un doble-doble de 12 puntos, 11 rebotes y seis asistencias, sosteniendo el dominio en ambos tableros.

La final: clásico sudamericano

Argentina definirá el título de la AmeriCup frente a Brasil hoy, a las 21.10. Será la reedición de la final de Recife, donde Prigioni logró su primer campeonato como entrenador de la Selección.

El rival llega con confianza tras vencer a Estados Unidos por 92-77, en un partido que definió con una gran remontada en el último cuarto.

Camino albiceleste y contexto del torneo

En su recorrido, Argentina ya había superado a Puerto Rico en suplementario y conseguido victorias ajustadas que forjaron su carácter competitivo. Sin embargo, el torneo también estuvo atravesado por polémicas: FIBA sancionó a la "Albiceleste" y a República Dominicana por un escándalo en la fase inicial.

Más allá de los contratiempos, el equipo argentino vuelve a instalarse en una final continental y buscará repetir la gloria frente a su eterno rival.

