Argentina venció a Canadá y jugará la final de la AmeriCup 2025 contra Brasil

Camino albiceleste y contexto del torneo

En su recorrido, Argentina ya había superado a Puerto Rico en suplementario y conseguido victorias ajustadas que forjaron su carácter competitivo. Sin embargo, el torneo también estuvo atravesado por polémicas: FIBA sancionó a la "Albiceleste" y a República Dominicana por un escándalo en la fase inicial.