"Dibu" Martínez está a un paso de ser arquero de Manchester United

Emiliano “Dibu” Martínez está en el centro de la escena del mercado europeo. En las últimas horas, el Manchester United cambió su estrategia y decidió abandonar las negociaciones por el belga Senne Lammens para enfocarse de lleno en el arquero argentino del Aston Villa.
Según medios británicos y el periodista especializado Fabrizio Romano, los “Red Devils” ya habrían alcanzado un principio de acuerdo en términos personales con el campeón del mundo y negocian con "Villanos" para concretar el traspaso. La operación se encuentra en fase decisiva y podría rondar los 52 millones de dólares.
La urgencia del United se explica en las dudas sobre el nivel de André Onana y Altay Bayındır, que no lograron afianzarse en el arco. Martínez, en cambio, llega con el peso de haber sido figura clave en la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, lo que lo convierte en un refuerzo de jerarquía inmediata.
En Birmingham, mientras tanto, Aston Villa ya activó el plan de reemplazo: estableció contactos con el arquero portugués Diogo Costa (Porto) y con el propio Lammens, lo que refuerza la idea de que el club inglés estaría dispuesto a dejar marchar al argentino.
El cierre del mercado en Inglaterra está al rojo vivo y “Dibu” podría convertirse en el último gran golpe de la Premier League.