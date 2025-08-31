"Dibu" Martínez está a un paso de ser arquero de Manchester United

La urgencia del United se explica en las dudas sobre el nivel de André Onana y Altay Bayındır, que no lograron afianzarse en el arco. Martínez, en cambio, llega con el peso de haber sido figura clave en la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, lo que lo convierte en un refuerzo de jerarquía inmediata.