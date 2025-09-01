Secciones
SociedadEducación

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

Pueden anotarse los adolescentes, jóvenes y adultos que quieran aprender un instrumento o profundizar su formación musical en la institución de la UNT.

MÚSICA Y FORMACIÓN EN TUCUMÁN. Desde los primeros pasos hasta el Profesorado de Música, todas las opciones para este 2026. / ISMUNT MÚSICA Y FORMACIÓN EN TUCUMÁN. Desde los primeros pasos hasta el Profesorado de Música, todas las opciones para este 2026. / ISMUNT
Hace 18 Min

Si siempre quisiste aprender a tocar un instrumento o profundizar tus conocimientos musicales, esta es tu oportunidad. El Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán (Ismunt) abrió las preinscripciones para el ciclo 2026, que ofrece trayectos formativos para jóvenes y adultos con distintos niveles de experiencia.

Las primeras fechas de preinscripción serán el 2 y 3 de octubre de 2025, de 15 a 19 horas, para el Trayecto Formativo Músico Instrumental. Está destinado a adolescentes de 12 a 18 años que quieran aprender un instrumento y proyectar su continuidad en el Profesorado de Música, orientación instrumento.

Las especialidades que se dictan incluyen guitarra, piano, violín, viola, violoncello, flauta traversa, clarinete, fagot, oboe, trompeta y corno francés (trompa).

Ciclo Preparatorio Musical

Para quienes tengan 16 años o más y aún no cuenten con conocimientos musicales, las preinscripciones al Ciclo Preparatorio Musical (orientaciones Educación Musical o Dirección Coral) se realizarán en la segunda semana de febrero de 2026. Esta propuesta es ideal para empezar de cero y abrirse camino en el mundo de la música.

Profesorado de Música

Si ya tenés conocimientos previos y querés ingresar directamente al Profesorado de Música, deberás acercarte personalmente al instituto para informarte sobre los requisitos. La atención se realiza de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, en la oficina de Sección Alumnos (Nivel Superior).

El Ismunt atiende consultas en la sede de la calle Chacabuco 242, San Miguel de Tucumán, en los horarios de 8 a 12 horas y de 14 a 20 horas, o por correo electrónico en la siguiente casilla: alumnos.medio.ismunt@gmail.com

El 2026 promete ser un año de aprendizaje y música en Tucumán. Desde quienes quieran dar los primeros pasos hasta los que busquen especializarse en el Profesorado de Música, el Ismunt ofrece un abanico de oportunidades para crecer y sumarse a una comunidad que comparte la pasión por lo musical. No pierdas la chance de transformar tu talento en práctica y conocimiento.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

Lo más popular
Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
1

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
2

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
3

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
4

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno
5

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
6

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Más Noticias
Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Sin aprobados, mirá el 1x1 de la derrota de San Martín contra Arsenal por 3-0

Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Comentarios