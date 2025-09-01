Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

El 2026 promete ser un año de aprendizaje y música en Tucumán. Desde quienes quieran dar los primeros pasos hasta los que busquen especializarse en el Profesorado de Música, el Ismunt ofrece un abanico de oportunidades para crecer y sumarse a una comunidad que comparte la pasión por lo musical. No pierdas la chance de transformar tu talento en práctica y conocimiento.