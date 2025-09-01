Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

Si siempre quisiste aprender a tocar un instrumento o profundizar tus conocimientos musicales, esta es tu oportunidad. El Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán (Ismunt) abrió las preinscripciones para el ciclo 2026, que ofrece trayectos formativos para jóvenes y adultos con distintos niveles de experiencia.
Las primeras fechas de preinscripción serán el 2 y 3 de octubre de 2025, de 15 a 19 horas, para el Trayecto Formativo Músico Instrumental. Está destinado a adolescentes de 12 a 18 años que quieran aprender un instrumento y proyectar su continuidad en el Profesorado de Música, orientación instrumento.
Las especialidades que se dictan incluyen guitarra, piano, violín, viola, violoncello, flauta traversa, clarinete, fagot, oboe, trompeta y corno francés (trompa).
Ciclo Preparatorio Musical
Para quienes tengan 16 años o más y aún no cuenten con conocimientos musicales, las preinscripciones al Ciclo Preparatorio Musical (orientaciones Educación Musical o Dirección Coral) se realizarán en la segunda semana de febrero de 2026. Esta propuesta es ideal para empezar de cero y abrirse camino en el mundo de la música.
Profesorado de Música
Si ya tenés conocimientos previos y querés ingresar directamente al Profesorado de Música, deberás acercarte personalmente al instituto para informarte sobre los requisitos. La atención se realiza de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, en la oficina de Sección Alumnos (Nivel Superior).
El Ismunt atiende consultas en la sede de la calle Chacabuco 242, San Miguel de Tucumán, en los horarios de 8 a 12 horas y de 14 a 20 horas, o por correo electrónico en la siguiente casilla: alumnos.medio.ismunt@gmail.com
El 2026 promete ser un año de aprendizaje y música en Tucumán. Desde quienes quieran dar los primeros pasos hasta los que busquen especializarse en el Profesorado de Música, el Ismunt ofrece un abanico de oportunidades para crecer y sumarse a una comunidad que comparte la pasión por lo musical. No pierdas la chance de transformar tu talento en práctica y conocimiento.