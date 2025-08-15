Asignación por Matrimonio de Anses: quiénes pueden pedirla y cómo inscribirse

La asignación por Matrimonio forma parte de los beneficios que dispone la Administración Nacional para la Seguridad Social (Anses) para los argentinos. Se trata de un pago que el estado emite para quienes deciden cambiar su estado civil de solteros a casados. Tiene por objetivo acompañar a las familias en una importante etapa de su vida.
Anses exige cumplir con algunos requisitos para otorgar la Asignación Familiar por Matrimonio. Se trata de un beneficio que corresponde a quienes pertenezcan a alguna de las categorías del siguiente listado:
- Trabajadores registrados (SUAF).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadores de temporada.
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento de haberse casado. La información cargada hasta la segunda semana de mayo, indica que el monto familiar no debe ser superior a un aproximado de $4.000.000 y, el individual, a los $2.000.000.
Cómo pedir la Asignación por Matrimonio de Anses
Si cumplís con todos los requisitos, podés seguir estos pasos para solicitar la prestación de pago único:
1. Revisá tus datos personales y de vínculos familiares. Deben estar actualizado sen Mi Anses.
2. Reuní toda la documentación de ambos cónyuges. Debe presentarse el DNI y el acta de nacimiento de los dos.
3. Ingresá a Atención Virtual. Podés hacerlo en el canal de Atención Virtual de Anses con tu CUIL y Clave de Seguridad Social y buscar el trámite o concurrir de manera presencial a una oficina de Anses con turno previo.
Para solicitarla, el matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de Anses y haber tenido lugar entre los últimos dos meses y dos años. Los trabajadores en relación de dependencia, deben contar con una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.