En la antesala de un nuevo mes, las energías se renuevan y las predicciones astrológicas cobran especial relevancia. En esta ocasión, Ludovica Squirru ofrece un detallado panorama de lo que depara septiembre de 2025 para cada uno de los signos del horóscopo chino.
A través de sus conocimientos ancestrales, la reconocida astróloga desvela las influencias planetarias, y los desafíos y oportunidades que se presentarán a lo largo de los próximos 30 días. Sus pronósticos, que combinan la tradición milenaria con una visión contemporánea, abordan aspectos clave de la vida como el amor, la salud, el trabajo y las finanzas.
Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al principio del mes sentirás claridad para organizar tus prioridades y avanzar con eficacia en los asuntos cotidianos. A mediados del mes surgirán oportunidades de bienestar mediante la colaboración y la comunicación con personas de confianza. El fin de mes invita a la introspección, consolidando aprendizajes y reforzando la confianza en ti mismo. Cada acción tomada a lo largo del mes contribuye a la estabilidad y equilibrio emocional. La jornada final de septiembre se cierra con sensación de satisfacción y armonía interior
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el principio del mes permite organizar tareas y avanzar con prudencia en asuntos importantes. A mediados surgirán momentos que generan bienestar y fortalecen vínculos personales. Hacia el fin del mes será importante reflexionar sobre lo alcanzado y valorar los logros. Cada decisión tomada contribuye a mantener la estabilidad emocional y la seguridad personal. Septiembre culmina con sensación de paz, serenidad y confianza en ti mismo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): al inicio del mes tendrás impulso y energía para tomar decisiones acertadas y avanzar con determinación. A mediados aparecerán oportunidades que elevan tu bienestar y fortalecen relaciones cercanas. El fin de mes invita a la introspección y planificación de próximos pasos. Cada acción contribuye a la confianza en ti mismo y al equilibrio interior. Septiembre concluye con sensación de armonía y satisfacción personal
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el principio del mes favorecerá la organización de tareas cotidianas con serenidad y eficiencia. A mediados del mes surgirán momentos de bienestar y conexión afectiva con personas cercanas. Hacia el fin de septiembre la reflexión permitirá consolidar aprendizajes y recuperar energías. Cada acción realizada contribuye a la estabilidad emocional y al equilibrio interno. El mes finaliza con sensación de paz y gratitud por lo vivido
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): al inicio del mes se abrirán oportunidades para avanzar en proyectos y responsabilidades con confianza. A mediados surgirán momentos que aportan bienestar y fortalecen la cooperación con otros. Hacia el fin del mes la introspección y la calma emocional permitirán reorganizar prioridades. Cada decisión tomada contribuye a la armonía y a la seguridad interna. Septiembre culmina con sensación de satisfacción y equilibrio personal
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el principio del mes permitirá claridad y prudencia para tomar decisiones acertadas y organizar la rutina. A mediados se presentarán oportunidades de bienestar y conexión emocional con quienes te rodean. Hacia el fin de mes será importante dedicar tiempo a la introspección y la calma emocional. Cada acción fortalece la estabilidad y la confianza en ti mismo. El mes concluye con sensación de serenidad y armonía interior
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): al inicio del mes encontrarás motivación y claridad para avanzar con eficacia en tus responsabilidades. A mediados surgirán momentos que incrementan tu bienestar y refuerzan la conexión emocional con los demás. Hacia el fin del mes será propicio reflexionar y reorganizar prioridades. Cada acción tomada contribuye a la estabilidad interna y al equilibrio personal. Septiembre cierra con sensación de paz y satisfacción personal
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el principio del mes trae energía y serenidad para resolver asuntos cotidianos con eficacia. A mediados aparecerán oportunidades de bienestar y momentos de conexión afectiva. Hacia el fin de mes la introspección permitirá valorar los logros y recuperar energías. Cada acción contribuye a la estabilidad emocional y la seguridad interior. Septiembre concluye con sensación de armonía y gratitud personal
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): al inicio del mes tu creatividad e ingenio te permitirán resolver situaciones cotidianas con rapidez. A mediados se presentarán oportunidades de bienestar a través de la colaboración y la buena comunicación. Hacia el fin del mes será recomendable reflexionar y planificar los pasos siguientes. Cada decisión fortalece la confianza y el equilibrio interior. El mes finaliza con sensación de plenitud y armonía
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el principio del mes permite mantener disciplina y concentración para avanzar en asuntos importantes. A mediados surgirán momentos que aportan bienestar y fortalecen relaciones cercanas. Hacia el fin de septiembre la reflexión y organización de ideas consolidará tus logros. Cada acción tomada contribuye a la estabilidad y serenidad interna. El mes concluye con sensación de logro y tranquilidad
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): al inicio del mes sentirás motivación y claridad para priorizar tareas y tomar decisiones acertadas. A mediados aparecerán oportunidades de bienestar mediante la cooperación y apoyo cercano. Hacia el fin del mes la introspección permitirá consolidar aprendizajes. Cada acción fortalece la seguridad interna y la armonía emocional. Septiembre finaliza con sensación de equilibrio y satisfacción personal
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el principio del mes ofrece claridad para abordar la rutina con prudencia y serenidad. A mediados surgirán oportunidades de bienestar y conexión afectiva. Hacia el fin del mes será ideal dedicar tiempo a la introspección y la calma emocional. Cada acción contribuye a la estabilidad interna y al equilibrio personal. El mes concluye con sensación de paz y gratitud