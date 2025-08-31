Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): al principio del mes sentirás claridad para organizar tus prioridades y avanzar con eficacia en los asuntos cotidianos. A mediados del mes surgirán oportunidades de bienestar mediante la colaboración y la comunicación con personas de confianza. El fin de mes invita a la introspección, consolidando aprendizajes y reforzando la confianza en ti mismo. Cada acción tomada a lo largo del mes contribuye a la estabilidad y equilibrio emocional. La jornada final de septiembre se cierra con sensación de satisfacción y armonía interior