Lucrecia Martel: “el cine debe contar lo que pasa”

El momento

En la presentación, Martel remarcó que el cine tiene el deber de mostrar al mundo “las imágenes y sonidos de una Palestina devastada”. Y agregó: “nos ha tocado el tiempo en el que el cine vuelve a tener una relevancia fundamental para contar los que está sucediendo”, enfatizó, a la vez que aconsejó no caer en el pesimismo. “La historia nos ha puesto en esta encrucijada, estamos un poco deprimidos, no sabemos qué va a pasar, que la Inteligencia Artificial, que nos quedamos sin trabajo, que ya está pasando”, diagnosticó. “Pero este el mejor momento para hacer cine y volver a pensar sobre nosotros y tratar de contarnos. Que no estemos deprimidos, que mantengamos la alegría del trabajo de contar, porque es el bastión más importante que tiene la humanidad para pensarse a sí misma”.