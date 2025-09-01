Lucrecia Martel: “el cine debe contar lo que pasa”

Contundente, Lucrecia Martel afirmó que el cine debe contar lo que pasa en el mundo, con lo cual definió su posición sobre Palestina al presentar su documental “Nuestra Tierra” en el Festival de Venecia.
La película fue recibida con aplausos en una gran sala dedicada a la sección oficial (aunque está fuera de competencia).
“En 2010, vi por casualidad un video de cuatro minutos en el que un miembro de una comunidad indígena era asesinado. Me impactó profundamente la violencia”, comenzó la laureada cineasta salteña en la presentación del filme en la Mostra.
“Empecé a investigar y si bien siempre ha sido para mi el racismo un problema muy profundo y un gran escollo en la cultura argentina, me parecía que esta vez era necesario ir más lejos y contactar esa comunidad”, explicó en la rueda de prensa.
Lucrecia Martel recorre con sus cámaras esta tierra disputada, también desde el aire con sus drones, para reflexionar sobre su legitimidad, sobre los derechos de unos pobladores que siguen siendo despojados desde época colonial y desde el nacimiento mismo del país. Incluso, utilizó aquel video de pocos minutos “porque en él se puede apreciar bien las diferencias sociales”.
Para ello la cineasta, que fiel a su reputación de meticulosa ha dedicado 14 años a este proyecto, también accede al tribunal para recoger el juicio sobre este caso, abierto solo después de nueve años de protestas por parte de los parientes de la víctima.
El momento
En la presentación, Martel remarcó que el cine tiene el deber de mostrar al mundo “las imágenes y sonidos de una Palestina devastada”. Y agregó: “nos ha tocado el tiempo en el que el cine vuelve a tener una relevancia fundamental para contar los que está sucediendo”, enfatizó, a la vez que aconsejó no caer en el pesimismo. “La historia nos ha puesto en esta encrucijada, estamos un poco deprimidos, no sabemos qué va a pasar, que la Inteligencia Artificial, que nos quedamos sin trabajo, que ya está pasando”, diagnosticó. “Pero este el mejor momento para hacer cine y volver a pensar sobre nosotros y tratar de contarnos. Que no estemos deprimidos, que mantengamos la alegría del trabajo de contar, porque es el bastión más importante que tiene la humanidad para pensarse a sí misma”.