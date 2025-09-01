A Guillermo del Toro no le asusta la IA, sí “la estupidez natural”

Tres partes

La película se divide en tres partes: un preludio, seguido de dos versiones de los hechos contados desde el punto de vista de Frankenstein y su creación. Muestra la infancia de Frankenstein y los factores que lo impulsaron a trabajar en el proyecto. Pero también anima al público a ver las cosas desde la perspectiva de la criatura, poniendo de relieve el maltrato que recibió por parte de su creador.