Russo tras el triunfo de Boca en Mar del Plata: “El equipo está cada vez más competitivo”

Tras el triunfo 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata, el entrenador "xeneize" valoró la racha positiva, habló de la competencia interna en el plantel y destacó la comunicación grupal como clave para el crecimiento del equipo.

Miguel Ángel Russo.
Hace 1 Hs

Boca atraviesa un presente alentador y Miguel Ángel Russo lo sabe. Después de la victoria por 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, el entrenador xeneize se mostró optimista respecto al futuro inmediato y aseguró que el equipo “se va haciendo fuerte”, destacando la tercera victoria consecutiva tras un período de 12 partidos sin ganar.

“El hecho de no perder te fortifica, te eleva y eso es bueno”, resumió Russo, convencido de que la racha positiva es un punto de partida para lo que viene.

El técnico remarcó que el plantel atraviesa un momento de alta competencia. “Acá compiten todos. Tengo un plantel muy competitivo y cuesta elegir el equipo porque están parejos”, dijo.

Incluso admitió que pensó en darle minutos a Malcom Braida, pero no encontró “el lugar, el momento y la forma”.

Trabajo en equipo y comunicación

Russo subrayó que la clave de la recuperación está en la unión del grupo: “Venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda y seguimos en esta postura de trabajo para buscar lo mejor siempre. Hay una buena comunicación entre todos y eso ayuda muchísimo, todos participan”.

Sobre el análisis del encuentro, el DT reconoció que “en algún momento perdimos la pelota, el rival quiso atacar mucho, es normal. Nosotros también encontramos situaciones importantes”.

Consultado por la salida de Agustín Marchesín, no quiso dar detalles de la lesión, aunque confirmó que el equipo tendrá un par de días de descanso por la fecha FIFA.

Conforme pero exigente, Russo dejó claro que Boca está en camino de consolidar una identidad: un plantel competitivo, sólido y con ambición de seguir creciendo.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel Russo
