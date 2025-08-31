Colapinto vs. Gasly: un capítulo más en la larga historia de guerras internas en la Fórmula 1

Por eso, lo de Colapinto en Alpine no es un episodio aislado ni mucho menos. Es el recordatorio de que la Fórmula 1 es tanto un deporte de equipo como una guerra individual. Y en esa tensión permanente, los argentinos descubren ahora que su joven promesa ha entrado de lleno en la vieja tradición de la categoría: donde las órdenes del box son tan discutidas como los choques en la pista.