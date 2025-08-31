El manager de Franco Colapinto lo respaldó tras Zandvoort: “Mantené la cabeza en alto"

El respaldo de su representante

Campbell-Walter no es de hacer demasiadas publicaciones en sus redes sociales. Desde que Franco fue anunciado como piloto de Alpine, apenas sumó seis posteos en su feed. Pero entendió que la actuación en Países Bajos merecía ser destacada: “¡Qué carrera! Bien hecho, corriste bien todo el fin de semana. Cómo te manejaste después merece un aplauso. Con la adrenalina, nunca es fácil que empujen un micrófono enfrente tuyo y contestaste perfectamente. Nos estamos acercando, merecías un punto hoy”, escribió en un posteo en Instagram.