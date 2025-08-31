El manager de Franco Colapinto lo respaldó tras Zandvoort: “Mantené la cabeza en alto"

El fin de semana de Franco Colapinto en Zandvoort dejó dos caras opuestas: las críticas públicas de Flavio Briatore el viernes y la mejor carrera del argentino con Alpine, que lo vio terminar en el 11° puesto, rozando los primeros puntos en la Fórmula 1. En medio de ese contraste, quien salió a respaldarlo y elogiarlo fue su manager, Jamie Campbell-Walter.
El respaldo de su representante
Campbell-Walter no es de hacer demasiadas publicaciones en sus redes sociales. Desde que Franco fue anunciado como piloto de Alpine, apenas sumó seis posteos en su feed. Pero entendió que la actuación en Países Bajos merecía ser destacada: “¡Qué carrera! Bien hecho, corriste bien todo el fin de semana. Cómo te manejaste después merece un aplauso. Con la adrenalina, nunca es fácil que empujen un micrófono enfrente tuyo y contestaste perfectamente. Nos estamos acercando, merecías un punto hoy”, escribió en un posteo en Instagram.
El representante también se refirió a las críticas, en un mensaje que pareció tener un destinatario concreto. “Mantené tu cabeza en alto porque, sin importar lo que digan, lo estás haciendo bien. Llevás nueve carreras y estamos igualando a Pierre (Gasly) y pisándole los talones, a la vez que trabajan juntos para empujar al equipo hacia adelante”, inidcó.
Próxima cita: Monza
Colapinto no tendrá descanso y el próximo fin de semana volverá a subirse al Alpine en el Gran Premio de Italia, en Monza, un circuito especial: allí debutó en la Fórmula 1 con Williams, el 1° de septiembre de 2024.
Lo que resta en el calendario 2025 de la F1
- 16ª Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre
- 17ª Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre
- 18ª Singapur | 3 al 5 de octubre
- 19ª Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- 20ª México | 24 al 26 de octubre
- 21ª Brasil | 7 al 9 de noviembre
- 22ª Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- 23ª Qatar | 28 al 30 de noviembre
- 24ª Abu Dhabi | 5 al 7 de diciembre