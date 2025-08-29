Briatore sorprendió con una comparación de Colapinto y explicó por qué aún no rinde en Alpine

La Fórmula 1 volvió a la acción después de la pausa veraniega en Europa y el Gran Premio de los Países Bajos abrió con la primera práctica libre. Allí, varios jefes de equipo ofrecieron declaraciones, entre ellos el italiano Flavio Briatore, figura central en Alpine, que fue consultado por la actualidad de Franco Colapinto.
El directivo no esquivó el tema y analizó el presente del argentino, al que comparó con otro joven piloto de la máxima categoría. Su reflexión llamó la atención porque no se limitó a hablar del rendimiento en pista, sino también de las presiones externas que condicionan su desempeño.
Según explicó, Colapinto enfrenta una situación muy similar a la de Kimi Antonelli en Mercedes, y aseguró que ambos sufren el mismo obstáculo en su adaptación. “Colapinto tiene el mismo problema que Kimi en Mercedes, está bajo demasiada presión. Tenemos que tenerlo en cuenta. Son seres humanos, son prácticamente niños”, afirmó el dirigente.
Desde que fue promovido como piloto titular en Alpine, tras el desplazamiento del australiano Jack Doohan, el argentino debió lidiar con un coche que mostró poca confiabilidad y constantes fallas. Esa falta de regularidad le impidió explotar su potencial.
La consecuencia quedó a la vista en los resultados. Colapinto todavía no consiguió meterse en la zona de puntos y la falta de consistencia en el monoplaza lo relegó en cada presentación. Alpine, por su parte, sigue sin encontrar el rumbo en el campeonato.
Un futuro con incógnitas
En total, ya pasaron siete carreras desde su ascenso y en ninguna de ellas pudo romper esa barrera. Con el calendario avanzando y la presión aumentando, el desafío del argentino será demostrar que tiene la capacidad para sostenerse en la categoría, mientras Alpine intenta ofrecerle un auto competitivo.