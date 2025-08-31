Antes de viajar a Grecia, Vicente Taborda lanzó un mensaje dirigido a Boca

Vicente Taborda inicia una nueva etapa en su carrera. El mediocampista de 23 años, formado en Boca y de reciente paso por Platense, fue transferido al Panathinaikos de Grecia por U$S 5 millones, en una operación que incluye el 80% de su ficha. Boca, dueño del 20% restante, se asegura una plusvalía en caso de futura reventa.