Antes de viajar a Grecia, Vicente Taborda lanzó un mensaje dirigido a Boca

El mediocampista de 23 años, transferido al Panathinaikos de Grecia por 5 millones de dólares, se despidió con palabras de gratitud hacia el club que lo formó y dejó abierta la puerta a un regreso.

Hace 2 Hs

Vicente Taborda inicia una nueva etapa en su carrera. El mediocampista de 23 años, formado en Boca y de reciente paso por Platense, fue transferido al Panathinaikos de Grecia por U$S 5 millones, en una operación que incluye el 80% de su ficha. Boca, dueño del 20% restante, se asegura una plusvalía en caso de futura reventa.

Palabras de gratitud y deseo de volver a Boca

Antes de emprender viaje hacia su nuevo destino, Taborda se mostró agradecido con el club que lo vio crecer y no ocultó su ilusión de regresar algún día. “En Boca estoy desde los nueve años, Boca es mi casa también, así que obviamente que sería lindo en un futuro volver al club”, dijo.

“Soy hincha del club, lo quiero mucho. Espero que le vaya muy bien el tiempo que yo no esté y, si en algún momento se da la oportunidad de volver, que nos vaya mejor todavía”, agregó.

Su paso por Boca

Taborda jugó 17 partidos en dos etapas con la camiseta azul y oro, sin convertir goles. Formó parte del plantel campeón de la Liga Profesional 2022, aunque el título se definió mientras ya jugaba a préstamo en Platense.

En 2023 fue repescado por Jorge Almirón para reforzar al plantel en la Copa Libertadores. Llegó a disputar minutos en la final ante Fluminense, ingresando en el alargue y participando activamente en la búsqueda del empate. Sin embargo, bajo la conducción de Diego Martínez perdió terreno y regresó al Calamar.

De Platense a Grecia

En su segundo ciclo en Vicente López, Taborda se convirtió en figura y fue clave para la histórica consagración de Platense en el torneo Apertura 2025. Ese rendimiento lo catapultó a Europa, donde ahora afrontará el desafío de la liga griega con la camiseta del Panathinaikos.

Con esta transferencia, Boca suma una nueva venta surgida de su semillero, mientras Taborda sueña con volver a vestir en algún momento la camiseta del club de sus amores.

Temas Club Atlético Boca JuniorsGreciaJorge AlmirónDiego MartínezVicente TabordaTorneo Clausura 2025
Comentarios