Briatore destacó la labor de Colapinto, pero esquivó la autocrítica en Zandvoort

El Gran Premio de Países Bajos dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto y para Alpine. El piloto argentino completó su mejor actuación desde que llegó a la Fórmula 1, pero finalizó en el 11° puesto, a las puertas de los puntos. La falta de decisión en las vueltas finales y la resistencia de Pierre Gasly, con neumáticos desgastados, terminaron frustrando la chance de sumar.