Máxima Zorreguieta habló de Franco Colapinto y elogió la emoción de la Fórmula 1

La reina de los Países Bajos se refirió al piloto argentino durante la previa en Zandvoort.

Máxima Zorreguieta en el GP de Países Bajos.
Hace 2 Hs

La previa del Gran Premio de los Países Bajos tuvo un condimento especial con la presencia de Máxima Zorreguieta. La reina habló sobre la Fórmula 1 y, entre sonrisas, se refirió a Franco Colapinto, el joven piloto argentino que corre para Alpine.

Consultada sobre la presencia de un representante argentino en la grilla, Máxima respondió: “Y sí, bueno, pero todavía no lo conocí”, dijo entre risas, dejando ver el orgullo que le genera la participación de su compatriota en la máxima categoría.

Pasión y emoción en Zandvoort

La reina también destacó el clima de fiesta que se vive cada vez que la Fórmula 1 llega a Holanda.

“Hay mucha gente naranja, como decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte. Sobre todo a apoyar a Max (Verstappen), pero también a todos los corredores”, indicó.

Además, elogió la complejidad de la disciplina. “Es un deporte fantástico donde no es solamente el corredor, también son los escuadros, con la tecnología que tienen. Me estaban explicando cómo cambió un auto de un año al otro, muy interesante y divertido para todos”, explicó.

