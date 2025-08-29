Argentina dio el golpe en el básquet: eliminó a Puerto Rico y disputará las semifinales de la AmeriCup

El partido tuvo un final de película. Puerto Rico dispuso de un lanzamiento en los segundos finales del último cuarto, con el marcador igualado, pero la pelota no entró. Eso llevó a un tiempo extra en el que Argentina sacó pecho con un parcial de 12 a 7, logrando cerrar el partido con un triunfo 82 a 77. La remontada en los minutos decisivos fue el gran sello del equipo, que además ya venía de una campaña irregular con victorias frente a Nicaragua (94-70) y Colombia (84-83), además de una caída ajustada con República Dominicana (84-83).