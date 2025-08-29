Argentina dio el golpe en el básquet: eliminó a Puerto Rico y disputará las semifinales de la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet vivió una noche de pura adrenalina en Managua, Nicaragua. En un partido que se definió en tiempo suplementario, el equipo nacional sorprendió a todos y eliminó a Puerto Rico con un triunfo 82 a 77 en los cuartos de final de la AmeriCup 2025. La victoria se festejó como una hazaña, porque se dio tras un último cuarto de mucha tensión en el que parecía que el conjunto albiceleste no llegaba a remontar.
Los grandes protagonistas del encuentro fueron José Vildoza y Juan Fernández, que se cargaron el equipo al hombro y aportaron 18 puntos cada uno. Su liderazgo en ataque fue clave para que Argentina mantuviera la ilusión en un partido que tuvo momentos de sufrimiento y que terminó dejando a los dirigidos por Pablo Prigioni entre los cuatro mejores del torneo.
El propio Vildoza fue uno de los más destacados por su impacto en los dos costados de la cancha. La crónica lo describió como una de las figuras determinantes de la noche, tanto por su capacidad ofensiva como por el sacrificio en defensa, contagiando energía a todos sus compañeros en los instantes más complicados del juego.
La reacción argentina se sostuvo también en las actuaciones de Gonzalo Corbalán y Nicolás Brussino. Corbalán firmó una planilla con 14 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias, mientras que Brussino contribuyó con 11 unidades y 12 rebotes, mostrando garra en la pintura. Por el lado de los caribeños, José Alvarado fue el máximo anotador con 23 tantos y Ismael Romero aportó 19 puntos junto a 11 rebotes, aunque no alcanzó para frenar el empuje albiceleste.
El partido tuvo un final de película. Puerto Rico dispuso de un lanzamiento en los segundos finales del último cuarto, con el marcador igualado, pero la pelota no entró. Eso llevó a un tiempo extra en el que Argentina sacó pecho con un parcial de 12 a 7, logrando cerrar el partido con un triunfo 82 a 77. La remontada en los minutos decisivos fue el gran sello del equipo, que además ya venía de una campaña irregular con victorias frente a Nicaragua (94-70) y Colombia (84-83), además de una caída ajustada con República Dominicana (84-83).
Un desafío mayúsculo en semifinales
El premio a la hazaña es un cruce de alto voltaje: Argentina se enfrentará a Canadá en semifinales. El conjunto norteamericano llega en un gran momento tras arrasar a Colombia por 94 a 56 en cuartos. En ese duelo, Kyshawn George fue la figura con 18 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, acompañado por Leonard Miller con 14 unidades y 9 rebotes, y Kyle Wiltjer con 12 puntos. Mientras tanto, en la otra semifinal, Estados Unidos y Brasil protagonizarán otro choque de gigantes.