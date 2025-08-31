Secciones
Claudio Echeverri y su deseo sobre Lionel Messi: “Ojalá siga jugando muchos partidos más”

“Diablito”, recientemente transferido al Bayer Leverkusen, fue convocado por Scaloni y habló de su admiración por el "10". El juvenil lamentó que el capitán deslizara la posibilidad de su último partido en Argentina y expresó su deseo de que continúe en la Selección.

Claudio Echeverri llegó al país para sumarse a la concentración de la Selección en Ezeiza.
Hace 3 Hs

Claudio Echeverri vive un presente agitado entre Europa y la Selección. El mediapunta de 18 años, surgido en River y flamante incorporación del Bayer Leverkusen, llegó al país tras su debut en la Bundesliga para ponerse a disposición de Lionel Scaloni.

Entre las primeras declaraciones en suelo argentino, “Diablito” dejó un mensaje que refleja la devoción de los más jóvenes por el capitán de la Selección. Echeverri se mostró apenado por las palabras de Lionel Messi, quien deslizó que podría haber jugado su último partido de Eliminatorias en Argentina.

“Ojalá pueda seguir jugando muchos partidos más. Para mí es el mejor de todos, sería una tristeza si fuera su último partido en el país”, afirmó el juvenil, dejando clara su admiración por el rosarino.

Su paso a Europa y la decisión de salir del City

El chaqueño explicó cómo se dio su salida del Manchester City tras un paso con pocos minutos. Confirmó que mantuvo un diálogo con Pep Guardiola y juntos resolvieron lo mejor: un préstamo para ganar rodaje.

“Hablé con Pep. Era la mejor opción salir del City para poder jugar. Lo que necesitaba era sumar minutos, y estoy súper feliz con la decisión”, contó Echeverri, quien estuvo cerca de la Roma y del Girona antes de recalar en Alemania.

Ya debutó con el Bayer Leverkusen en el empate contra Werder Bremen y ahora comparte plantel con otro argentino, Exequiel Palacios, a quien definió como “un ejemplo” y “un orgullo muy grande” tener de compañero.

Fanatismo por River y guiño copero

En paralelo, Echeverri no oculta su fanatismo por River. A días de la llave de Copa Libertadores frente a Palmeiras, envió un mensaje alentador: “River es River. Nosotros no le tenemos miedo a nadie”, dijo el juvenil, reafirmando sus raíces.

La Selección, una ilusión intacta

Más allá de su paso a Europa, Echeverri resaltó lo que significa vestir la celeste y blanca: “Muy contento, muy feliz. Siempre es lindo venir al país, más si estás convocado a la Selección”, indicó.

Con presente europeo, corazón millonario y palabras de respeto hacia Messi, el “Diablito” se perfila como una de las grandes promesas que alimentan el futuro de la Selección Argentina.

