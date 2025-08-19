El inesperado destino del "Diablito" Echeverri: jugará en Alemania y peligra el Sub-20

Claudio Echeverri tendrá un nuevo destino en Europa: dejará el Manchester City y será cedido al Bayer Leverkusen hasta el final de la temporada. El chaqueño de 19 años, que figura en la prelista de Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias, compartirá vestuario con otro ex River, Exequiel Palacios, en el último subcampeón de la Bundesliga.
El juvenil no era tenido en cuenta por Pep Guardiola para esta campaña, por lo que en los últimos días se lo vinculó con distintas instituciones. Desde el City Group buscaban enviarlo al Girona, mientras que la Roma pretendía una cesión con cláusula de compra futura, algo que no convenció al club inglés. Finalmente, apareció el Bayer Leverkusen con una oferta rápida y concreta que terminó cerrando la operación.
Lo que inclinó la balanza fueron dos factores: el préstamo no incluye opción de compra y el conjunto alemán asumirá la totalidad del salario del futbolista. El mediapunta viajará de inmediato a Alemania, y tras la revisión médica, firmará contrato y será presentado oficialmente en conferencia de prensa.
El “Diablito” había llegado al City a comienzos de año, después de su participación en el Sudamericano Sub-20. Tras meses de adaptación, debutó en la final de la FA Cup frente a Crystal Palace y luego sumó minutos ante Fulham en la Premier League. En el Mundial de Clubes fue titular contra Al-Ain, partido en el que convirtió un golazo de tiro libre antes de salir lesionado en el entretiempo.
Mientras tanto, el Bayer Leverkusen afronta un nuevo ciclo con Erik Ten Hag tras la partida de Xabi Alonso al Real Madrid y la salida de tres figuras claves. El club alemán comenzó bien la temporada al golear 4 a 0 en la Copa de Alemania, y este fin de semana debutará en la Bundesliga ante Hoffenheim. Aunque Echeverri no estará en la primera convocatoria, la idea es que tenga un protagonismo mayor al que tuvo en Inglaterra.
Una incógnita para el Mundial Sub-20
El traspaso, sin embargo, genera dudas respecto a su presencia en el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile entre septiembre y octubre. Al no entrar en los planes de Guardiola, parecía viable que asistiera al torneo, pero ahora dependerá de la decisión del Leverkusen. En una situación similar está Franco Mastantuono, otra joya de River, que al ser considerado por el Real Madrid de Alonso prácticamente no será liberado para jugar con la Selección juvenil.