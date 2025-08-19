El inesperado destino del "Diablito" Echeverri: jugará en Alemania y peligra el Sub-20

Una incógnita para el Mundial Sub-20

El traspaso, sin embargo, genera dudas respecto a su presencia en el Mundial Sub-20 que se disputará en Chile entre septiembre y octubre. Al no entrar en los planes de Guardiola, parecía viable que asistiera al torneo, pero ahora dependerá de la decisión del Leverkusen. En una situación similar está Franco Mastantuono, otra joya de River, que al ser considerado por el Real Madrid de Alonso prácticamente no será liberado para jugar con la Selección juvenil.