La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: "Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy"

El argentino Franco Colapinto estuvo cerca de sumar su primer punto de Alpine en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: finalizó en la 11ª posición, la mejor ubicación de su temporada debut, pero aseguró que un buen manejo del equipo le hubiera permitido terminar más adelante.
Tras la carrera en Zandvoort, Colapinto se mostró autocrítico con el rendimiento del equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”.
Pese a la frustración por no entrar en el top 10, el piloto valoró su progreso: “Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto. Estoy un poco más cómodo”.
El contraste con Gasly
Mientras Colapinto celebraba su avance, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó en la última posición. La escudería reconoció errores en la gestión de neumáticos, un factor que condicionó fuertemente el resultado.
Con este 11° puesto, el pilarense sigue mostrando evolución y deja señales positivas para lo que resta del campeonato, en un equipo que necesita sumar resultados en medio de un año complejo.