Secciones
DeportesMotores

La frustración de Colapinto tras terminar 11° en Países Bajos: "Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy"

El argentino rozó los primeros puntos con Alpine y apuntó al trabajo en equipo de la escudería francesa.

EN ASCENSO. Colapinto tuvo un buen fin de semana en Países Bajos, pero no le alcanzó para sumar un punto. EN ASCENSO. Colapinto tuvo un buen fin de semana en Países Bajos, pero no le alcanzó para sumar un punto.
Hace 2 Hs

El argentino Franco Colapinto estuvo cerca de sumar su primer punto de Alpine en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1: finalizó en la 11ª posición, la mejor ubicación de su temporada debut, pero aseguró que un buen manejo del equipo le hubiera permitido terminar más adelante.

Tras la carrera en Zandvoort, Colapinto se mostró autocrítico con el rendimiento del equipo: “Nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal por no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”.

Pese a la frustración por no entrar en el top 10, el piloto valoró su progreso: “Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto. Estoy un poco más cómodo”.

El contraste con Gasly

Mientras Colapinto celebraba su avance, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó en la última posición. La escudería reconoció errores en la gestión de neumáticos, un factor que condicionó fuertemente el resultado.

Con este 11° puesto, el pilarense sigue mostrando evolución y deja señales positivas para lo que resta del campeonato, en un equipo que necesita sumar resultados en medio de un año complejo.

Temas Fórmula 1Países BajosArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comienzo agitado en la F-1: Hamilton casi choca y Antonelli abandonó en Libres 1

Comienzo agitado en la F-1: Hamilton casi choca y Antonelli abandonó en Libres 1

La insólita escena de Max Verstappen en Países Bajos que hizo reír a todos menos a Red Bull

La insólita escena de Max Verstappen en Países Bajos que hizo reír a todos menos a Red Bull

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Franco Colapinto desafía a Zandvoort, bajo presión e incertidumbre

Cómo pasó Franco Colapinto el receso y cómo se prepara para volver a la Fórmula 1

Cómo pasó Franco Colapinto el receso y cómo se prepara para volver a la Fórmula 1

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
2

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
3

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
Agenda de TV del domingo: juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

Agenda de TV del domingo: juegan Boca, River y Racing por el Clausura y Messi busca otro título en Inter Miami

VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

VIDEO La maniobra con la que Colapinto adelantó a Gasly en el GP de Países Bajos

Las dos caras del peronismo tucumano

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Primera cosecha del café con aroma tucumano

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Un muchacho como yo

Un muchacho como yo

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Comentarios