EN VIVO Piastri ganó y Colapinto terminó 11 en el GP de Países Bajos de la F-1

Franco Colapinto. Franco Colapinto. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El argentino redondeó un gran fin de semana y quedó a segundos de sumar sus primeros puntos con Alpine.

Hace 2 Min
11:48 hs

Triunto de Piastri y Colapinto cerró su mejor fin de semana

En una carrera accidentada y con los abandonos de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), el australiano Oscar Piastri (McLaren) se llevó el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, para consolidarse en el primer puesto del campeonato de pilotos. El podio fue completado por Max Verstappen (Red Bull) y Isack Hadjar (RB). El argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó en el puesto 11, su mejor ubicación en la temporada. El francés Pierre Gasly (Alpine) quedó último debido a una mala gestión de neumáticos por parte del equipo. 

11:30 hs

Norris tuvo problemas de potencia y también se quedó afuera

11:25 hs

Leclerc se quedó afuera tras un toque con Antonielli

10:46 hs

Un toque entre Sainz y Lawson los obligó a ingresar a boxes

Luego de la salida del safety car, Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB) se tocaron y debieron pasar por boxes para cambiar neumáticos. Esto los relegó en las posiciones y benefició a Pierre Gasly y a Franco Colapinto, que se ubican en los puestos 14 y 15 después de 30 vueltas. 

10:33 hs

Hamilton se despistó y hay safety car

El múltiple campeón Lewis Hamilton se despistó en la vuelta 23 y terminó contra uno de los muros de contención. Hay safety car y la mayoría de los pilotos ingresará a boxes para cambiar los neumáticos, ante la amenaza latente de precipitaciones. 

10:27 hs

La maniobra de Colapinto para adelantar a Gasly

10:25 hs

Alpine le pidió a Colapinto que ceda su posición

Desde boxes, Alpine le pidió a Franco Colapinto que le devuelva la posición a Pierre Gasly, por lo que el argentino volvió al puesto 15 en la vuelta 17. 

10:18 hs

Colapinto superó a Gasly y marcha en el puesto 14

Franco Colapinto aprovechó la aceleración en la recta y antes de cumplir la sexta vuelta logró superar a Pierre Gasly, su compañero de Alpine, para ubicar en el puesto 14 del GP de Países Bajos. 

10:05 hs

Colapinto subió un puesto en la largada

El argentino Franco Colapinto tuvo una buena largada en el GP de Países Bajos y se ubica en el puesto 15 °, apenas detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que march 14 °.

09:45 hs

El trofeo para el ganador del GP de Países Bajos

Con el sello de Louis Vuitton, este es el trofeo que se llevará el ganador del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, la carreca número 15 de la temporada 2025.

El trofeo para el ganador del GP de Países Bajos
09:01 hs

Colapinto, mano a mano con Lewis Hamilton

09:00 hs

La parrilla de largada del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

La parrilla de largada del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Por la fecha 15 del calendario 2025 de la Fórmula 1, el argentino Franco Colapinto largará desde la posición 16° en el Circuito de Zandvoort, por el Gran Premio de Países Bajos, después de haber conseguidos buenos resultados durante las prácticas libres del viernes. Oscar Piastri se quedó con la pole, mientras que Lando Norris, Max Verstappen e Isack Hadjar completarán las primeras dos filas en la largada. Corren desde las 10, por Fox Sports y Disney+ Premium. 

