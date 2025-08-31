EN VIVO Piastri ganó y Colapinto terminó 11 en el GP de Países Bajos de la F-1

Triunto de Piastri y Colapinto cerró su mejor fin de semana
En una carrera accidentada y con los abandonos de Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren), el australiano Oscar Piastri (McLaren) se llevó el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, para consolidarse en el primer puesto del campeonato de pilotos. El podio fue completado por Max Verstappen (Red Bull) y Isack Hadjar (RB). El argentino Franco Colapinto (Alpine) llegó en el puesto 11, su mejor ubicación en la temporada. El francés Pierre Gasly (Alpine) quedó último debido a una mala gestión de neumáticos por parte del equipo.
Norris tuvo problemas de potencia y también se quedó afuera
Leclerc se quedó afuera tras un toque con Antonielli
Un toque entre Sainz y Lawson los obligó a ingresar a boxes
Luego de la salida del safety car, Carlos Sainz (Williams) y Liam Lawson (RB) se tocaron y debieron pasar por boxes para cambiar neumáticos. Esto los relegó en las posiciones y benefició a Pierre Gasly y a Franco Colapinto, que se ubican en los puestos 14 y 15 después de 30 vueltas.
Hamilton se despistó y hay safety car
El múltiple campeón Lewis Hamilton se despistó en la vuelta 23 y terminó contra uno de los muros de contención. Hay safety car y la mayoría de los pilotos ingresará a boxes para cambiar los neumáticos, ante la amenaza latente de precipitaciones.
La maniobra de Colapinto para adelantar a Gasly
Alpine le pidió a Colapinto que ceda su posición
Desde boxes, Alpine le pidió a Franco Colapinto que le devuelva la posición a Pierre Gasly, por lo que el argentino volvió al puesto 15 en la vuelta 17.
Colapinto superó a Gasly y marcha en el puesto 14
Franco Colapinto aprovechó la aceleración en la recta y antes de cumplir la sexta vuelta logró superar a Pierre Gasly, su compañero de Alpine, para ubicar en el puesto 14 del GP de Países Bajos.
Colapinto subió un puesto en la largada
El argentino Franco Colapinto tuvo una buena largada en el GP de Países Bajos y se ubica en el puesto 15 °, apenas detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que march 14 °.
El trofeo para el ganador del GP de Países Bajos
Con el sello de Louis Vuitton, este es el trofeo que se llevará el ganador del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, la carreca número 15 de la temporada 2025.
Colapinto, mano a mano con Lewis Hamilton
