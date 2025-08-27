¿Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat? El guiño que desató los rumores

Consultada al respecto, la propia Lali se encargó de bajar la expectativa. A la salida de una función de Moria Casán, respondió a los periodistas con ironía: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”. La artista aclaró que si bien convive con Rosemblat desde hace casi un año y disfrutan de la vida en pareja, no hay planes de boda en el horizonte inmediato.