¿Se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat? El guiño que desató los rumores

Las redes sociales explotaron este miércoles con una pregunta que recorrió desde foros de fans hasta medios de espectáculos: ¿se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat? El rumor tomó fuerza luego de que Anita Espósito, hermana de la cantante, deslizara una insinuación en el programa Patria y Familia (Luzu TV), donde es panelista, y se consolidó tras la publicación de una sugestiva foto en Instagram.
La primera chispa se encendió durante una charla sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Anita intervino con una frase que dejó a todos desconcertados: “En X comparaban a Taylor y Travis con Lali y Pedro… ¿será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”. Sus palabras bastaron para que los seguidores de la pareja multiplicaran conjeturas en redes.
El fuego se avivó cuando el atelier Iara Alta Costura compartió en su cuenta oficial una foto de Lali junto al dueño, Mario Vidal, con un vestido de novia de fondo. La publicación estuvo acompañada de un texto aún más sugerente: “No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”. El detalle desató una ola de especulaciones sobre una inminente boda.
Consultada al respecto, la propia Lali se encargó de bajar la expectativa. A la salida de una función de Moria Casán, respondió a los periodistas con ironía: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”. La artista aclaró que si bien convive con Rosemblat desde hace casi un año y disfrutan de la vida en pareja, no hay planes de boda en el horizonte inmediato.
En una entrevista reciente con Cortá por Lozano (Telefe), la cantante se mostró por primera vez más abierta a hablar sobre el inicio de su relación. Recordó que su primera impresión al verlo fue: “Qué buen mozo, qué inteligente”, y confesó que comenzó a interesarse en él gracias a “cruces en el algoritmo” que le acercaban videos y contenidos del conductor.
Con naturalidad, Lali reconoció que antes de conocerse oficialmente ya había empezado a prestarle atención en redes: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”. Con amigos en común, la conexión se dio más tarde de manera natural y derivó en la relación que hoy mantienen.
Por ahora, no hay casamiento confirmado, pero lo cierto es que cada gesto público de la pareja -o incluso de su entorno- genera expectativa inmediata entre sus seguidores, que no dudan en viralizar cada pista.