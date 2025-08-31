Secciones
SociedadSalud

Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

Estas señales suelen ser un problema tanto estético como de salud. Sin embargo, pocos conocen sobre que significa.

Las manchas oscuras en las axilas son indicadores de problemas de salud Las manchas oscuras en las axilas son indicadores de problemas de salud Diario Uno
Hace 3 Hs

Las manchas oscuras en la piel suelen ser bastante comunes pero muchas personas desconocen qué significa. Estas no solo pueden ser un problema estético, sino también de salud, por eso es esencial prestarle atención para poder tratarlas de manera adecuada y a tiempo.

Estas manchas suelen ser una señal de un desequilibrio en el cuerpo y pueden estar relacionadas con varias causas subyacentes, entre los que destacan la resistencia a la insulina, trastornos endocrinos y ciertos tipos de cáncer.

Qué significa tener manchas oscuras en las axilas y detrás del cuello

La acanthosis nigricans es una de las causas más comunes de manchas oscuras en la piel, especialmente en las axilas, cuello, entrepierna y otras áreas donde hay pliegues cutáneos.

Según la Universidad de Navarra la resistencia a la insulina es una de las causas más común de afección. La relación entre la acantosis pigmentaria y la resistencia a la insulina (diabetes) reside en los efectos que tiene este exceso de insulina en el organismo.

Los niveles elevados de insulina en la sangre pueden estimular la proliferación de queratinocitos y fibroblastos en la piel, células que en crecimiento excesivo conducen a la hiperpigmentación y al engrosamiento característicos de la Acantosis Pigmentaria.

Aunque es menos común, la acantosis nigricans puede ser un signo de ciertos tipos de cáncer, especialmente los linfomas, tumores del tracto gastrointestinal o del hígado.

Cuáles son los riesgos de tener manchas en las axilas y el cuello

Según la Clínica Mayo, el riesgo de acantosis nigricans es mayor en personas que tienen obesidad. También en personas que tienen antecedentes familiares de la afección, especialmente en familias en las que la obesidad y la diabetes tipo 2 también son comunes.

Si bien la fricción constante, el uso de desodorantes fuertes o la depilación frecuente pueden irritar la piel, llevando a la hiperpigmentación, se debe consultar con un especialista si se notan cambios en la piel, en particular, si aparecen de repente, ya que esto indicaría una afección subyacente que necesite tratamiento.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué me sale acné en la adultez? La causa de los brotes pasada la adolescencia

¿Por qué me sale acné en la adultez? La causa de los brotes pasada la adolescencia

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Lo más popular
Las dos caras del peronismo tucumano
1

Las dos caras del peronismo tucumano

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria
2

In memoriam / Pablo Lucci: el adiós a un apasionado de la Agroindustria

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias
3

El juez Leal, en el ojo de la tormenta por sus relaciones profesionales y universitarias

Qué es el petting, la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja
4

Qué es el "petting", la técnica que los expertos recomiendan para reavivar la pasión en la pareja

Primera cosecha del café con aroma tucumano
5

Primera cosecha del café con aroma tucumano

Un muchacho como yo
6

Un muchacho como yo

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

Un llamado telefónico le cambió la vida: se enamoró de San Martín, conoció a su esposa y decidió quedarse para siempre en Tucumán

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios